Химик объяснила, почему приборы, измеряющие нитраты в арбузах, "врут"

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Опубликовано: 05.08.2025 11:07 , Обновлено: 12.08.2025

Популярный в соцсетях химик Александра Франц простым языком объяснила, почему приборы, которые измеряют нитраты в продуктах, в том числе арбузах, не измеряют точное их количество, то есть, обманывают нас.

Что такое нитраты?

Нитраты - это соли азотной кислоты. Их часто применяют в сельском хозяйстве в качестве удобрения для различных культур. Растения используют азот из соли для построения клеток организма и создания хлорофилла.

В организме человека в сутки образуется и используется в обменных процессах более 100 мг нитратов. Из нитратов, ежедневно попадающих в организм взрослого человека, 70% поступает с овощами, 20% — с водой и 6% — с мясом и консервированными продуктами. Однако около 60–70% легко всасываются и быстро выводятся с мочой.

Нитраты в овощах в умеренных количествах не вредны и даже могут быть полезны. Однако их избыток может представлять опасность.

[inf]Согласно нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), допустимой суточной дозой нитратов для человека считается 5 мг на каждый килограмм его веса. При среднем весе 70 кг это соответствует 350 мг нитратов в сутки.[/inf]

Многие считают, что для того, чтобы арбузы появились на полках магазинов, раньше - в июне-июле и начале августа, их “пичкают” большим количеством нитратов - для ускоренного роста. Поэтому, чтобы проверить, сколько в плодах этих веществ, некоторые покупают и используют нитратометры.

Однако химик Александра Франц считает, что эти приборы не показывают количество нитратов. В своем видео она объяснила, что они измеряют на самом деле.

Как работают нитратомеры на примере с кошками

[inf]Александра Франц — химик, которая ведет свой блок в TikTok (509 тыс. подписчиков) и Instagram (506 тыс. подписчиков). Она часто поднимает вопросы, касающиеся использования косметических и пищевых продуктов, предметов быта и рассказывает об их воздействии на здоровье человека.[/inf]

“Почему приборы, измеряющие нитраты в арбузах, врушки?”, — начала специалист свое видео и решила ответить на этот вопрос, объяснив на кошках.

“Представьте, закрытая дверь, за дверью животные, которые не умеют обманывать. Вы громко спрашиваете, там кошечки? И слышите отчетливое “мяу”. Это называется качественный анализ. Мы выяснили, да, там точно кошки. Сколько? Неясно, но точно кошки”, — рассказала она.

Затем, по ее словам, нужно выяснить, сколько их там.

“Одна кошка может поймать одну мышку и уже не отзовется, потому что пасть занята. Вы запускаете 20 мышек и снова спрашиваете, есть там кошки? И снова слышите мяу, но уже гораздо меньше. Потом запускаете 5, еще 2 и 1. Тишина”, — продолжила Александра Франц.

Она отметила, что раз вы запустили 28 мышек, то, значит, в комнате было 28 кошек.

“Это количественный анализ. Мы мало того, что знаем, что там кошки, мы еще знаем, сколько их там”, — озвучила химик.

Далее она перешла непосредственно к приборам-нитратомерам. По ее словам, они измеряют количество нитратов в продуктах примерно так:

“Там есть животные? [из-за двери слышны звуки непонятных животных] Ну, значит, есть. Примерно 57, наверное, кошек”, — сказала Франц и пояснила:

“Нитратомеры — это такой нечуткий прибор, который не выявит, сколько там нитратов, а сколько любых других ионов. Он не чувствует разницу”. Поэтому, по ее словам, их вернее всего называть “ионометрами”.

“Он нам просто торжественно сообщает, там есть ионы”, — резюмировала Франц.

К слову, российский ученый, старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем Российского технологического университета (РТУ) Арсений Буряков, также заявил, что “получить достоверные данные о нитратах в бытовых условиях сложно”, так как обычный прибор “на сопротивлении не покажет корректное разделение между нитратами и другими ионами”. А еще он отметил, что на показания влияют влажность и температура.

Для точного результата он посоветовал обращаться в лабаратории.

Так есть ли в арбузах нитраты и много ли?

Ранее Telegraf.news приводил слова старшего научного сотрудника ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства Артема Соколова. Он говорил, что «нитраты – это «витамин» роста, минеральные удобрения, необходимые для питания растений. Они повсеместно используются в сельском хозяйстве: стимулируют рост растений и, соответственно, повышают урожайность». И подчеркнул, что «вероятность найти превышения по нитратам в мякоти – низкая».

А сама Александра Франц заявила: для того, чтобы отравиться нитратами из арбуза, нужно в день съесть 6 кг, причем с корочкой.

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