Гродненский производитель тушёнки объяснил, как на самом деле считают % закладки мяса

🎥 Видео

Опубликовано: 26.02.2026 08:21 , Обновлено: 26.02.2026

Если вам хоть раз приходилось выбирать тушёнку, вы наверняка знаете главный ориентир для выбора максимально "мясного" продукта - показатель процента закладки мяса. Однако для многих покупателей становится откровением тот факт, что банка, на которой указан максимальный процент закладки мяса, вопреки их ожиданиям не набита под завязку нежными волокнами. Один из белорусских производителей объяснил, что на самом деле означает этот показатель.

На днях в TikTok один из белорусских блогеров опубликовал “разоблачение” гродненского производителя, указавшего на своих банках с тушёной индейкой максимальный процент закладки мяса - 97%. Мужчина решил “разложить на молекулы” содержимое банки, чтобы рассчитать, сколько же мяса в ней на самом деле.

Для начала он прокипятил банку с тушёнкой, чтобы растопить жир внутри, затем слил всю жидкость, оставив одно лишь мясо, а затем рассчитал его вес и процентное соотношение мяса к общему весу содержимого банки.

Общий вес, указанный производителем - 338 граммов. Вес чистого мяса, по расчётам блогера, составил всего 227 граммов. То есть по факту в банке вместо заявленных 97% мяса было всего 67% - на 30 процентных пункта меньше. Но есть нюанс: на банке тушёнки указывается не процент содержания мяса относительно общего веса продукта, а процент закладки мяса в банку. А это, как оказалось, вещи разные.

Все точки над “i” расставил сам производитель тушёнки, который отозвался в комментариях к “разоблачительному” видео. Это общество с ограниченной ответственностью “КВИНФУД”, которое выпускает свою продукцию под торговой маркой “Гродфуд”. Производитель подробно объяснил, как именно считают тот самый процент закладки мяса и почему расчёты блогера в корне не верны.

Производитель пояснил, что под процентом закладки мяса подразумевается то, сколько чистого мяса помещают в каждую банку на заводе.

[inf]Некоторые производители помимо чистого мяса (мышечной ткани) могут также добавить в тушёнку жир-сырец, мясо механической обвалки (пастообразная масса из костей с остатками мяса, пропущенная через пресс), шкуры, хрящи и прочие субпродукты и даже растительные заменители типа соевого текстурата или изолята или горохового белка или муки.[/inf]

“Как и указано у нас на банке, закладка мяса 97,5%. Мы не добавляем в тушенку жир-сырец, а исключительно мясо, соль, перец, лавровый лист и морковь”, - заявили на заводе.

Уменьшение объёма “чистого мяса” на выходе естественным образом происходит в процессе приготовления самой тушёнки.

“В процессе стерилизации происходит глубокая денатурация белков, мышечные волокна сокращаются, а содержащийся в соединительных тканях коллаген расщепляется, что делает мясо очень мягким и нежным”, - пояснил производитель, отметив, что для корректного “разоблачения” нужно было взвешивать не только “чистое мясо”, но и сам бульон из банки.

А ранее директор молдавского мясокомбината Mezellini Анжела Георгица подробно объяснила, почему во времена СССР тушёнка могла спокойно храниться лет 10, а современные производители ограничиваю срок годности своей продукции 2-3 годами. Связано ли это с качеством мяса, из которого готовят тушёнку, или обусловлено какими-то “секретными технологиями”, которые якобы были утрачены с развалом Союза?

Почему тушёнка хранится только 2 года? Директор мясокомбината объяснила, чем отличается от советской