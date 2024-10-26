Грибной паштет ещё никогда не был таким вкусным. Вот какой фрукт придаст пикантности

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Опубликовано: 26.10.2024 08:21 , Обновлено: 21.10.2024

Несмотря на морозные ночи, некоторые белорусы всё ещё продолжают "штурмовать" леса в поисках последних боровиков и маслят. Но даже если для вас грибной сезон уже позади, это не повод отказаться от затеи приготовить вкуснейшую грибную пасту. Для этого можно использовать замороженные грибы либо просто купить свежие шампиньоны. Грибная паста — это не только намазка на бутерброд, но и основа для соусов, начинок и даже супов. Рассказываем, как приготовить этот универсальный паштет, чтобы радовать себя и близких нетривиальными грибными блюдами.

Иногда варианты того, как приготовить грибы, могут просто закончиться. В таких случаях одни обращаются к старым и проверенным рецептам блюд, а другие отправляются на поиски новых и незаезженных вариантов. Во втором случае стоит обратить внимание на рецепт универсальной грибной пасты.

Приготовление такой намазки не требует много времени и усилий, что делает её отличным вариантом для закуски на праздники или семейные вечера.

Грибы, обжаренные с луком и ароматными специями, создают основной вкусовой фон, а чернослив и вяленые томаты гармонично его дополняют, придавая намазке насыщенность и пикантность.

Такая грибная намазка исчезнет со стола без остатка, ведь может стать вкусной добавкой ко многим блюдам.

Рецепт грибной пасты

Ингредиенты:

1 кг свежих грибов,

1 большая луковица,

2 зубчика чеснока,

100 г чернослива,

1 столовая ложка томатной пасты,

2 столовые ложки красного винного уксуса,

несколько вяленых помидоров,

1 чайная ложка тёртого пармезана,

тимьян,

соль, перец, копченая паприка,

оливковое масло.

Приготовление:

Если грибы свежие, то очистите их и нарежьте небольшими кусочками. Если замороженные, то разморозьте и дайте стечь лишней жидкости. Обжарьте нарезанные лук и чеснок на разогретом оливковом масле. Добавьте грибы и тушите около 15 минут. Добавьте чернослив, томатную пасту, уксус, сушеные помидоры и специи. Тушить еще 5-10 минут. Дайте остыть, добавьте пармезан и смешайте готовое блюдо до получения желаемой консистенции. Намазка готова!

Как использовать грибную пасту?

Для бутербродов. Грибная паста прекрасно сочетается со свежим хлебом, багетом или тостами. Подавать их можно с маслом, сыром или свежими овощами.

Грибная паста прекрасно сочетается со свежим хлебом, багетом или тостами. Подавать их можно с маслом, сыром или свежими овощами. Для супа. Добавляйте грибную пасту в крем-суп, чтобы обогатить его вкус и аромат.

Добавляйте грибную пасту в крем-суп, чтобы обогатить его вкус и аромат. В качестве начинки. Грибная паста идеальна в качестве начинки для вареников, крокетов, блинчиков, вареных яиц и не только.

Грибная паста идеальна в качестве начинки для вареников, крокетов, блинчиков, вареных яиц и не только. В качестве соуса. Подавайте грибную пасту как соус к овощам, чипсам или крекерам.

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