"Подосиновый берёзовик" - Видео с идентификацией гриба разделило пользователей на 2 лагеря. Что это?

🎥 Видео

Опубликовано: 30.07.2024 15:16 , Обновлено: 30.07.2024

В TikTok завирусилось видео белоруски, которая предложила идентифицировать найденный гриб. Пользователи соцсети разделились во мнениях на то, был ли это подберёзовик или подосиновик. А что думаете вы?

“Сверху подосиновик, снизу подберёзовик. Я склоняюсь к мысли, что это всё же подосиновик, а что думаете вы?”, - задала вопрос аудитории автор видеоролика.

Пользователи TikTok разделились во взглядах на вопрос, что за находка перед ними.

“Подосиновик. Только очень старый”, - высказался один из пользователей.

“У нас этот гриб называют бабка. Очень вкусный гриб”, - написал другой.

“Подберезовик. Срез ножки внизу белый, а у подосиновика был бы синий срез”, - написал один из комментаторов, на что автор видео заметила:

“Когда ножка сухая, синеет не сразу, а на шляпке сверху, где продавлено, видно, что посинело”.

“Это подберёзовый осиновик или подосиновый берёзовик”, - пошутил ещё один белорус.

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Telegraf.news обратился за комментарием к профессиональному грибнику Александру Горбацевичу.

“Я склоняюсь к мысли, что это подосиновик. Но в целом не вижу смысла опознавать такой старый гриб. Его не стоит есть в любом случае”, - заметил грибник.

[info_b]Стоит знать, что помимо личинок насекомых и других патогенных микроорганизмов, старые грибы ещё и накапливают патогенные вещества. Именно поэтому их лучше не собирать и не употреблять в пищу. Лучшее, что вы можете сделать со старым грибом - это бросить его в подходящем месте в лесу для распространения спор и последующего зарождения новых грибниц.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что уже многие недели белорусские грибники выносят полные лукошки лисичек. Обилие этих жёлтых грибов в этом году поражает всякое воображение. Тем не менее уже многие недели “тихие охотники” ожидали волны боровиков, и, судя по всему, этот момент настал. Telegraf.news посмотрел, какими находками похвастались грибники на текущей неделе.

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