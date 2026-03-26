Госстандарт Беларуси запретил пищевую фольгу из России

Опубликовано: 26.03.2026 19:40 , Обновлено: 26.03.2026

Государственный комитет по стандартизации Беларуси запретил ввоз, обращение и реализацию пищевой алюминиевой фольги российского производства. После тестов оказалось, что столь необходимая на кухне вещь не соответствовала требованиям безопасности.

При контакте с пищей фольга выделяла алюминий в концентрации, превышающей допустимую норму более чем в 20 раз.

Согласно данным портала «Качество.бел», который как раз и ведёт Госстандарт, запрет введен в отношении фольги алюминиевой толщиной 9 мкм*29 см российского производства (ООО «Кларити»).

В Госстандарте пояснили, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». В ходе испытаний белорусские эксперты установили, что уровень миграции алюминия в модельную среду (вода дистиллированная, 80ºС до остывания, 10 суток при комнатной температуре) составил 10,6 мг/л. При этом допустимая концентрация миграции не должна превышать 0,500 мг/л.

Ранее мы писали, что фольга для запекания - атрибут, который присутствует на кухне каждой хозяйки. Некоторые кулинары могли обратить внимание на отличающуюся фактуру фольги с двух сторон. В интернете можно найти множество статей о том, что некоторые кулинары используют стороны фольги при неправильно. А есть ли разница на самом деле? Вот как ответили на этот вопрос эксперты.

Какой стороной заворачивать еду в фольгу при готовке? Вот что ответили её производители