"Где такое? Мне мужу надо" — Блогер обнаружил "самый странный шоколад" в Беларуси

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Опубликовано: 28.02.2025 16:47 , Обновлено: 28.02.2025

Блогер опубликовал на просторах TikTok видео, в котором поделился интересной находкой. Зайдя в один из столичных магазинов, он обнаружил "самый странный шоколад" в Беларуси. Мужчина предположил: может, он и вкусный, но выглядит, по крайней мере, весьма необычно.

Шоколад под оригинальным названием “Закусон интеллигента” представляет собой около десяти конфет в форме небольших, но достаточно правдоподобных рыбёшек. Глядя на упаковку, создаётся впечатление, будто покупаешь не десерт, а шпроты в масле. Стоимость одной упаковки весом 100 граммов составляет 8,99 рублей, рассказал блогер.

На популярном российском маркетплейсе журналисты Telegraf.news отыскали шоколад и разузнали, что делают его в России, а каждая конфета “тщательно обернута в фольгу” с целью “идеально передать форму и детали рыбы: плавники, чешую и глазки”. По словам продавца, такая упаковка”добавляет подарку особый шик и оригинальность”.

К слову, в линейке производителя представлены и другие не менее оригинальные названия, такие как “Закусон олигарха” и “Народный закусон”. Это горькие и молочные шоколадные конфеты со сливочной начинкой. В каждой упаковке по 100 граммов.

“Купила такой в Питере пару дней назад. Он вкусный”, — написала под роликом одна из пользовательниц TikTok. Другая поинтересовалась: “Это где такое? Мне мужу надо, он рыбак”.

Однако были в комментариях и те, кого находка не удивила. По их словам, шоколад “совершенно невкусный” и “на троечку”, а покупать его стоит “только по приколу, чтобы дарить рыбакам”. “О, в “Галерее” недавно видел. Поржал. Не думал, что кто-то заценит”, — высказал своё мнение ещё один белорус.

Ранее Telegraf.news писал, что минская кондитерская фабрика “Коммунарка” выпустила всем знакомый шоколад “Любимая Алёнка” с новым вкусом. Начиная с 14 января, в фирменных магазинах предприятия и торговых сетях белорусы могут найти плитки не только в классическом варианте, но и с добавлением жареного дроблёного арахиса. По словам производителя, его там ни много ни мало — более 20% на 100 граммов.

«Коммунарка» выпустила «Любимую Алёнку» с хрустящим дополнением. Где найти?