Евросоюз отказался менять рецепт донеров по требованию Турции - Bild

Опубликовано: 21.09.2025 08:24 , Обновлено: 21.09.2025

Европейская комиссия намерена официально отклонить требование турецкой организации Udofed, которая официально потребовала признать рецепт донеров национальным турецким продуктом. Если бы это произошло, то в ЕС все продавцам фастфуда пришлось бы или менять названия своих блюд, или строго соответствовать рецепту.

«Формальное решение займет некоторое время. Но, учитывая все известные факты, вероятность успеха турецкой заявки близка к нулю», — рассказал источник немецкого издания BILD.

Организация требовала, чтобы в блюде под названием донер запретили использовать говядину, плюс сильно ограничили набор специй.

«Было бы здорово, если бы ЕС отклонил турецкую заявку. Иначе это означало бы конец 95% донер-кебабов, которые сейчас продаются в Германии», — пояснил BILD Эрдоган Коч, представитель Союза производителей донеров в ФРГ.

Германия и Австрия официально подали возражения против инициативы, теперь финальное решение остается за Еврокомиссией.

Ранее Telegraf.news писал, что международная федерация донеров (UDOFED) в Турции подала официальную заявку на признание донер-кебаба в Европейском союзе (ЕС) в качестве “традиционного продукта”. Это предполагает придание охранного статуса донер-кебабу, аналогичного тому, каким обладает итальянская моцарелла, неаполитанская пицца и французское шампанское. Узнали, исчезнет ли из продажи заодно и уже привычная белорусам шаурма.

Турция потребовала запретить донеры и кебабы в Европе. А шаурму?