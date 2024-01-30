Эту "сладость" советуют добавить в рацион почти всем белорусам. Как поможет сердцу, мозгу и кишечнику?

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Опубликовано: 30.01.2024 14:57 , Обновлено: 30.01.2024

В арабских странах этот продукт считают живительным и даже называют "хлебом жизни". При этом он не только вкусный и сладкий, но и очень полезный — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, снабжающий организм всеми необходимыми для здоровья веществами. Белорусам достаточно съедать всего несколько штук в день. Речь идет о финиках.

Финики - это плоды финиковой пальмы - самого древнего фруктового дерева в мире, культивируемого с доисторических времен. Зрелая финиковая пальма может достигать 40 метров в высоту и приносить около 40 плодовых гроздей, в каждой из которых содержится около 30 фиников.

Сами финики - это одни из самых полезных в мире “сладостей”. Неприметные плоды скрывают в себе много необходимых элементов. Они предотвращают атеросклероз, облегчают симптомы менопаузы и помогают справиться с запорами. Однако это еще не все.

Польза фиников

Финики содержат значительное количество витаминов и минералов по сравнению с другими популярными плодами. Особенно следует отметить высокое содержание калия — в 100 г фиников содержится более 600 мг этого элемента.

Кроме того, финики содержат:

магний;

медь;

марганец;

железо;

витамины, особенно витамины группы В.

Они также являются хорошим источником клетчатки и антиоксидантов. Благодаря содержанию простых сахаров эти плоды являются хорошим источником энергии.

Без необходимого количества клетчатки в рационе человек может испытывать, в частности, проблемы с регулярностью работы кишечника. В одном из исследований люди, употреблявшие по семь фиников в день в течение 21 дня, отмечали улучшение частоты и консистенции испражнений, пишет Interia.

А еще плоды финиковой пальмы также могут улучшить работу мозга. Регулярное употребление фиников связано со снижением риска развития дегенеративных заболеваний мозга, таких как болезнь Альцгеймера. В исследованиях на животных также было замечено, что употребление фиников улучшает память и способность к обучению.

К слову, белорусский врач-кардиолог Елена Найда назвала финики одним из самых полезных продуктов для сердца, из-за высокого содержания магния.

Сколько фиников можно есть в день?

Одни эксперты утверждают, что съедая всего два плода в день, вы предотвратите дефицит калия. Другие же говорят, что самым оптимальным количеством будет от пяти до десяти штук в день.

При этом, вечером их есть не стоит, самое оптимальное время для этого лакомства – до обеда.

Также не стоит съедать все за один раз, а растянуть удовольствие.

Кому нельзя есть финики?

В целом финики являются безопасным и питательным продуктом для большинства людей. Однако есть несколько групп людей, которым рекомендуется ограничить потребление фиников:

Людям с сахарным диабетом: Финики содержат высокое количество углеводов и могут повысить уровень сахара в крови. Пациентам с диабетом рекомендуется контролировать потребление фиников и учитывать их в общем рационе.

Людям, страдающим ожирением или проблемами с весом. Финики имеют высокую калорийность и содержат много сахара. При избыточном потреблении они могут привести к лишнему весу.

Людям с аллергией на фрукты или пищевые аллергии. Некоторые люди могут иметь аллергическую реакцию на финики. Если у вас есть известная аллергия на фрукты или пищевые аллергии, рекомендуется избегать фиников.



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