Эту ошибку после покупки кураги и изюма допускают многие белорусы. Запомните правило 30 минут

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Опубликовано: 21.01.2025 18:53 , Обновлено: 21.01.2025

После покупки кураги, изюма и чернослива многие белорусы допускают ошибку, которая может испортить не только впечатление от этих полезных сухофруктов, но даже привести к неприятным проблемам со здоровьем. Журналисты Telegraf.news разобрались, что незамедлительно нужно сделать после покупки сухофруктов, прежде чем употребить их в пищу.

О чем же речь? Дело в том, что многие неправильно моют сухофрукты перед их употреблением. Другие же и вовсе едят их как есть, грязными. Однако это может привести к совсем неприятным последствием.

Собрали советы экспертов, что нужно сделать обязательно после покупки сухофруктов (даже тех, что продают в закрытых пачках) и когда применять правило 30 минут.

Все ли сухофрукты нужно мыть?

Если сухофрукты куплены на развес, особенно на рынке, то мыть (хотя правильнее - замачивать) их нужно обязательно. Такие продукты ничем не закрыты, мимо них проходит уйма людей. На продукт оседает пыль, товар могут потрогать руками другие покупатели. Замачивая сухофрукты, мы защищаем себя от заражения микробами и болезнями.

А если речь идет про сухофрукты в заводских пачках? Не все знают, что их тоже нужно мыть. Убедитесь в этом, увидев в составе диоксид серы. Для здоровых людей он безвреден, но при аллергии или астме может спровоцировать приступ. Спасение в том, что вещество водорастворимое, поэтому замачивание крайне необходимо и спасет вас от потенциальных рисков.

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Как правильно мыть изюм и курагу?

Сухофрукт сухофрукту рознь. Оказывается, со всеми нужно обращаться по-разному. Для большинства подойдет общее правило - просто тщательно промойте их в дуршлаге под проточной водой. Этого будет достаточно, чтобы смыть поверхностные микробы.

А вот курага, чернослив и изюм требуют особого подхода.

Курага и чернослив моются одинаково. Выложите их в глубокую миску и залейте горячей водой. Замачивайте 30-60 минут в зависимости от размера плодов. После этого они станут безопасными для употребления, а также мягкими и нежными; Изюм промойте под горячей водой, а затем замочите на 10-20 минут . Этого времени достаточно, чтобы ягоды разбухли и стали мягкими. Если собираетесь использовать изюм в выпечке, то после промывания откиньте его на дуршлаг и обсушите, а затем обваляйте в муке и вмешайте в тесто.

Чем опасны грязные сухофрукты?

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила: немытые сухофрукты могут повредить слизистую желудка, печень и стать причиной заражения паразитами. Причина в том, что их обрабатывают вредными химическими веществами для более привлекательного товарного вида и увеличения сроков хранения. А именно противогрибковыми препаратами, диоксидом серы и каустической содой.

[info_b]Елена Соломатина - врач-диетолог, кандидат медицинских наук. [/info_b]

“Сухофрукты нужно обязательно хорошо промывать, иначе каустическая сода, которой обработан продукт, станет разъедать слизистую желудка. Из-за сернистого газа начнет страдать печень, потому что она будет выводить накопленные излишки серы из организма”, — рассказала она.

Кроме того, по словам специалиста, “на поверхности немытых сухофруктов может быть пыль и кусочки эпителия. По продукту могут ползать мухи, которые являются переносчиками различных заболеваний: инфекционных, паразитарных, каких угодно”.

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