Этот турецкий бульон поможет прогнать простуду. Вирусолог поделился простым рецептом
В осенний период многих людей начинают одолевать простудные заболевания и вирусы. Для борьбы с ними врачи традиционно рекомендуют употреблять больше тёплых жидкостей. Один из проверенных вариантов - суп. Вирусолог Томаш Дзенентковский поделился рецептом бульона, который не только поможет укрепить иммунитет и быстро поставить на ноги, но и придаст организму энергии и сытости. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.
Доктор Томаш Дзецентковский - вирусолог и микробиолог, который преподает в Варшавском медицинском университете.
Он активно делится своими знаниями не только в стенах учебного заведения, но в социальных сетях.
В своих постах доктор среди прочего публикует рецепты блюд, которые могут поспособствовать укреплению здоровья.
Недавно Дзецентковский поделился рецептом турецкого куриного бульона Kremali Tavuk Corbasi. По его словам, это блюдо - идеальный суп на осень. Он поможет укрепить иммунитет и поддержит организм в борьбе с инфекциями.
Как приготовить турецкий бульон Kremali Tavuk Corbasi?
Ингредиенты:
- куриная грудка,
- 1 литр куриного бульона
- 200 мл сливок 12%
- щепотка соли
- щепотка белого перца
- вода
Для заправки:
- 2 столовые ложки муки
- 2 столовые ложки сливочного масла
Приготовление:
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Вымойте одну большую куриную грудку и положите её в кастрюлю. Залейте мясо водой. Вода должна покрыть мясо. Доведите все до кипения. Когда мясо станет мягким, разрежьте его на более мелкие кусочки (после того, как оно остынет).
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Сделайте заправку. Нагрейте сливочное масло в другой кастрюле. Как только оно расплавится, добавьте муку. Энергично перемешайте, чтобы ингредиенты соединились и не было комочков.
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Готовую заправку медленно добавьте в бульон. Всыпьте заранее подготовленные кусочки курицы, а также соль и перец. Готовьте все 7-8 минут на маломощной конфорке. Затем добавьте в суп сливки и все перемешайте. Подержите суп на плите ещё 1-2 минуты. Затем выключите конфорку. Суп готовы. Перед подачей можно посыпать его рубленой петрушкой или небольшим количеством сушеной мяты.
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Как действует турецкий бульон?
По словам Томаша Дзецентковского «турецкий бульон» обладает многими ценными свойствами. Он легкоусвояемый и содержит белок, витамины и антиоксиданты, которые оказывают антибактериальное и противовоспалительное действие.
Такой суп поддержит защитные механизмы организма в борьбе с инфекциями и поможет быстрее встать на ноги при заболевании простудой. При этом ускоряется его регенерация.
“В горных районах Анатолии этот суп традиционно готовят для выздоравливающих, особенно в зимние месяцы”, - отметил вирусолог.
Ранее Telegraf.news писал о том, что куриный бульон известен как “природный антибиотик”, ведь его особенно полезно есть в период осенне-зимних инфекций. Но чтобы бульон действительно укреплял организм, а не вредил, в него нельзя добавлять некоторые части туши курицы.
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