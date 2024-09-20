Этот турецкий бульон поможет прогнать простуду. Вирусолог поделился простым рецептом

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Опубликовано: 20.09.2024 08:03 , Обновлено: 20.09.2024

В осенний период многих людей начинают одолевать простудные заболевания и вирусы. Для борьбы с ними врачи традиционно рекомендуют употреблять больше тёплых жидкостей. Один из проверенных вариантов - суп. Вирусолог Томаш Дзенентковский поделился рецептом бульона, который не только поможет укрепить иммунитет и быстро поставить на ноги, но и придаст организму энергии и сытости. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.

Доктор Томаш Дзецентковский - вирусолог и микробиолог, который преподает в Варшавском медицинском университете.

Он активно делится своими знаниями не только в стенах учебного заведения, но в социальных сетях.

В своих постах доктор среди прочего публикует рецепты блюд, которые могут поспособствовать укреплению здоровья.

Недавно Дзецентковский поделился рецептом турецкого куриного бульона Kremali Tavuk Corbasi. По его словам, это блюдо - идеальный суп на осень. Он поможет укрепить иммунитет и поддержит организм в борьбе с инфекциями.

Как приготовить турецкий бульон Kremali Tavuk Corbasi?

Ингредиенты:

куриная грудка,

1 литр куриного бульона

200 мл сливок 12%

щепотка соли

щепотка белого перца

вода

Для заправки:

2 столовые ложки муки

2 столовые ложки сливочного масла

Приготовление:

Вымойте одну большую куриную грудку и положите её в кастрюлю. Залейте мясо водой. Вода должна покрыть мясо. Доведите все до кипения. Когда мясо станет мягким, разрежьте его на более мелкие кусочки (после того, как оно остынет). Сделайте заправку. Нагрейте сливочное масло в другой кастрюле. Как только оно расплавится, добавьте муку. Энергично перемешайте, чтобы ингредиенты соединились и не было комочков. Готовую заправку медленно добавьте в бульон. Всыпьте заранее подготовленные кусочки курицы, а также соль и перец. Готовьте все 7-8 минут на маломощной конфорке. Затем добавьте в суп сливки и все перемешайте. Подержите суп на плите ещё 1-2 минуты. Затем выключите конфорку. Суп готовы. Перед подачей можно посыпать его рубленой петрушкой или небольшим количеством сушеной мяты.

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Как действует турецкий бульон?

По словам Томаша Дзецентковского «турецкий бульон» обладает многими ценными свойствами. Он легкоусвояемый и содержит белок, витамины и антиоксиданты, которые оказывают антибактериальное и противовоспалительное действие.

Такой суп поддержит защитные механизмы организма в борьбе с инфекциями и поможет быстрее встать на ноги при заболевании простудой. При этом ускоряется его регенерация.

“В горных районах Анатолии этот суп традиционно готовят для выздоравливающих, особенно в зимние месяцы”, - отметил вирусолог.

Ранее Telegraf.news писал о том, что куриный бульон известен как “природный антибиотик”, ведь его особенно полезно есть в период осенне-зимних инфекций. Но чтобы бульон действительно укреплял организм, а не вредил, в него нельзя добавлять некоторые части туши курицы.

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