Этот трюк не даст куриному филе превратиться в "резину". Узнали старинный "секрет" британских домохозяек

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Опубликовано: 04.04.2025 08:17 , Обновлено: 04.04.2025

Приготовление куриного филе не таит в себе никаких секретов. Так может показаться на первый взгляд. Диетическое мясо, однако, из-за отсутствия жира легко можно довести до состояния жёсткой резины, или приготовить настолько сухим, что кусочек встанет поперек горла. Именно поэтому перед приготовлением стоит знать один простой "секрет".

Да, в последнее время, курятина в Беларуси почти догнала по цене ту же свинину. Но куриное белое мясо - это незаменимый белок и желанное блюдо для тех, кто следит за здоровым питанием. Именно потому к нему столько внимания у профессиональных поваров и просто любителей покушать. В популярной британской поваренной книге с названием “Простые рецепты” дали совет, как избежать ошибок и приготовить филе сочным, нежным и ароматным.

Согласно “секрету”, предварительная засолка - вот простой выход. Даже быстрое 30-минутное замачивание в простом растворе соленой воды может преобразить куриные грудки или филе, сделав их более нежными, сочными и ароматными.

Дело в том, что такой подход улучшает способность курятины удерживать влагу, предотвращая сухость в результате приготовления.

Процесс засолки происходит за счет осмоса - естественного процесса, при котором вода и растворенные вещества перемещаются через мембраны клеток, чтобы сбалансировать уровни концентрации. Когда куриные грудки погружают в рассол, соль разрушает мышечные волокна, позволяя мясу впитывать и удерживать влагу.

Таким образом улучшается и текстура, и вкус мяса. Соль не оседает на поверхности мяса, она проникает внутрь, пропитывая его изнутри. Плюсы очевидны: даже без добавления дополнительных приправ курятина в солёном маринаде будет после готовки иметь хорошо сбалансированный пикантный вкус.

Кроме того, соль, содержащаяся в рассоле, изменяет белковую структуру мяса, помогая ему сохранять свои натуральные соки во время приготовления. Без этого шага потеря влаги может привести к тому, что мясо получится сухим и “резиновым”, особенно при приготовлении на высокой температуре, например, в духовке или на сковороде.

[inf]Важно! При приготовлении куриных грудок и филе важно правильно выбрать время. Если оставить курицу в рассоле на слишком долгое время, это может привести к обратному эффекту, в результате чего она приобретет странную консистенцию, которую некоторые называют “кашеобразной”.[/inf]

Так что не переборщите. Эксперты рекомендуют, чтобы время засолки не превышало 30 минут. При этом в период засолки можно заняться приготовлением гарнира: сварить кашу или начистить картошки, если вам повезло и вы нашли в белорусских магазинах что-то действительно крупное и не перемороженное.

Ранее Telegraf.news писал, что вопрос качества и цены на свежую картошку в белорусских магазинах не сходит с уст покупателей с прошлого года. Журналисты одного из гостелеканалов провели собственный “бульба-рейд” по торговым точкам, а представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) дали свою оценку ситуации с картошкой и прочими свежими овощами в Беларуси этой весной.

«Качество где-то хромает» — В МАРТ и на госТВ рассказали, что происходит с картошкой в магазинах Беларуси