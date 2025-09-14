Этот копеечный напиток станет спасением в сезон простуд. Вот почему стоит начать пить уже в сентябре

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 14.09.2025 16:00 , Обновлено: 14.09.2025

Сентябрь в самом разгаре, и пока радует хорошей погодой. Но осень все равно возьмёт свое, а это значит наступление погодных условий, которые угрожают белорусам простудой. Самое время подумать о простых средствах борьбы с болезнью и ее профилактики, не прибегая к лекарствам.

Также не стоит забывать про укрепиление иммунитета. И одним отличным и натуральным способом это сделать может стать ежедневное употребление напитов по домашним рецептам.

Мы нашли рецепт, который совмещает пользу и приятный вкус. А для его приготовления не потребуется вложения больших денег или поисков экзотических ингредиентов. При регулярном употреблении он послужит защитой для организма в сезон простуд.

Новость Телеграф

В этом напитке сочетаются те составляющие, употребление которых врачи рекомендуют увеличить в сезон простуд. Хотя помните, что решающее значение может иметь не только приём витаминных добавок (особенно D3 и C), но и правильное питание, физическая активность и изменение привычек.

Как приготовить имбирно-лимонный напиток

Итак, для приготовления домашнего настоя для укрепления организма вам понадобятся следующие ингредиенты:

Свежий тертый имбирь – 1 чайная ложка, Молотая куркума – ½ чайной ложки, Свежевыжатый лимонный сок – 2 чайные ложки, 200 мл теплой воды, Натуральный мед – 1 чайная ложка (по желанию, но не обязательно).

Слегка нагрейте воду, добавьте тёртый имбирь, куркуму и лимонный сок. Перемешайте. Подсластите небольшим количеством мёда для усиления вкуса. Выпейте получившуюся смесь сразу после приготовления, желательно утром натощак или между приёмами пищи в течение дня.

Особенностью напитка является то, что его можно употреблять как для укрепления иммунитета, так и для облегчения симптомов простуды и гриппа.

Ранее Telegraf.news писал, что простуда – одно из самых распространённых заболеваний, особенно в холодное время года. В поисках быстрого облегчения мы часто обращаемся к различным продуктам, которые, согласно народным поверьям, могут ускорить выздоровление.

Однако многие из них окружены мифами, которые не всегда соответствуют действительности. Разобрали самые популярные продукты, якобы помогающие при простуде, и выяснили, какие из них действительно эффективны, а какие – всего лишь выдумка.

Всё ещё пьёте чай с малиновым вареньем при простуде? Собрали все мифы и правду о народных лекарствах