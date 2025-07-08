Эти плоды не зря называют "черным золотом". Сколько нужно есть белорусам в день и как закатать уже сейчас?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 08.07.2025 13:01 , Обновлено: 08.07.2025

В белорусских садах поспевает настоящая витаминная бомба — чёрная смородина, которую не зря называют "черным золотом". Этот полезный суперфуд способен на многое, в том числе укрепить иммунитет, поддержать сердце и сохранить остроту зрения. Медики рекомендуют не упускать возможность насытить организм природными витаминами. А Telegraf.news подготовил отличный рецепт ароматного варенья, которое сохранит летнее тепло до самых морозов.

[info_b]

Как известно, в Беларуси многие выращивают смородину на дачных участках. Сбор урожая обычно начинается в июле и продолжается до первых чисел августа. Проверить спелость просто: достаточно слегка надавить на ягоду. Если она мягкая и легко отделяется от веточки — можно срывать.

[/info_b]

Почему белорусам полезно есть черную смородину?

Эту ягоду называют «чёрным золотом» не просто так. В ее состав входят:

витамин С;

витамины группы В;

калий, магний, железо и кальций;

биотин и фолиевая кислота.

Также чёрная смородина — ценный источник клетчатки , улучшающей пищеварение, а еще омега-3 и омега-6 кислот.

По данным медицинского портала WebMD, черная смородина полна антиоксидантов, включая антоцианы, которые борются со свободными радикалами в организме, снижая окислительный стресс и повреждение клеток.

Наряду с витамином C, эти антиоксиданты могут помочь укрепить вашу иммунную систему, позволяя организму эффективнее бороться с инфекциями и вирусами.

Кроме того, благодаря гамма-линолевой кислоте, употребление смородин может помочь уменьшить воспаление, а также улучшить симптомы воспалительных заболеваний, таких как ревматоидный артрит.

А еще эти ягоды могут помочь улучшить состояние при сухости глаз и симптомах усталости глаз.

И, конечно же, включение черной смородины в ваш рацион может помочь улучшить здоровье вашего сердца и снизить риск сердечных заболеваний.

Сколько чёрной смородины можно есть без вреда для здоровья?

Согласно рекомендациям специалистов, оптимальная суточная норма потребления чёрной смородины составляет:

не более 100 г свежих ягод в день

или 1-2 порции (½-1 чашка)

При этом врачи предупреждают о мерах предосторожности:

Людям с аллергией на ягоды следует употреблять смородину с осторожностью.

Не рекомендуется есть плоды на голодный желудок.

Лучше избегать употребления ягод в ночное время — это может вызвать дискомфорт в желудке.

Кстати, для детей нормы потребления должны быть меньше взрослых и вводиться в рацион постепенно.

Простой рецепт джема из смородины на зиму

Сезон чёрной смородины длится недолго, поэтому важно успеть насладиться этими полезными ягодами. При этом отличным вариантом, чтобы сохранить их на зиму, будет ароматное варенье.

Приготовление смородинового джема не требует кулинарного опыта. Перед началом стоит тщательно перебрать и промыть ягоды, удалив листья и веточки.

Вам понадобится

Ингредиенты Количество Чёрная смородина 1 кг Сахар 700-1000 г (по вкусу)

Способ приготовления:

Ягоды смешать с сахаром в миске, оставить на 10 минут. Переложить в кастрюлю, довести до кипения. Убавить огонь и варить как минимум 2 часа без крышки, регулярно помешивая. Проверить готовность с помощью «теста на блюдце»: капля джема должна застывать на охлаждённой поверхности. Разлить по стерилизованным банкам и закатать.

Главный секрет — не допустить пригорания. Для этого нужно постоянно помешивать массу и варить на медленном огне.

Готовый джем можно хранить в прохладном месте до года.

Рецепт-”пятиминутка”

А вот еще один простой и быстрый рецепт варенья, которое называют “пятиминуткой”.

Ранее Telegraf.news писал — чтобы наслаждаться неповторимым вкусом и ароматом, стоит знать несколько хитростей. Например, добавьте в варенье один неочевидный ингредиент, который сделает его еще вкуснее.

Добавьте 2 ст.л. этой жидкости в варенье. Она усилит вкус и добавит пикантную нотку