Эксперт по этикету показала, как правильно чистить мандарины – «Для парадных обстоятельств»

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Опубликовано: 02.12.2025 16:19 , Обновлено: 02.12.2025

Если бы вам предложили выбрать "запах декабря", в 99% случаев вы бы выбрали запах мандаринов. Этот цитрус стойко ассоциируется у большинства из нас с декабрьской суетой и зимними праздниками и он точно окажется на каждом новогоднем столе. А знаете ли вы, как правильно чистить этот фрукт? Оказывается, для мандаринов есть чёткие правила этикета.

Если у вас нет аллергии на цитрусовые, за праздничным столом в Новый года вам точно в какой-то момент захочется потянуться за мандаринкой. Это вряд ли станет проблемой, если вы отмечаете праздник в собственном доме, в кругу семьи и близких друзей. Но если в праздничные дни вас вдруг пригласят на более официальное мероприятие или вы пожелаете выбраться с супругом в какое-то более статусное заведение, чем кафе на районе, правила этикета, касающиеся цитрусовых, вам точно пригодятся.

Да, в правилах столового этикета есть и такие. Как красиво и элегантно очистить мандарин на праздничном ужине и в целом при каких-то “парадных обстоятельствах” наглядно продемонстрировала эксперт по этикету из Витебска Ольга Шибеко на своей страничке в TikTok.

Главным правилом при очистке мандарина эксперт назвала чистоту и опрятность. Суть в том, чтобы очистить фрукт за один заход, не разрывая кожуру на кучу мелких кусочков, которые неизбежно будут выглядеть неопрятно на тарелке.

Если у мандарина слишком твёрдая кожура, можно воспользоваться ножом: сделать несколько надрезов по сегментам и лишь затем начать очищать фрукт, не разрывая сегменты кожуры, а на последнем этапе просто провернув сам мандарин, чтобы он свободно выскользнул из кожуры.

Ранее Telegraf.news рассказал, насколько уместно съесть в гостях последний кусок торта. Такая дилемма также нередко встаёт за праздничным столом. Ответ эксперта по этикету может удивить некоторых людей.

Уместно ли съесть в гостях последний кусок торта? Эксперт по этикету дала четкий ответ