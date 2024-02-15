Добавьте к макаронам соус из кофе и еще одного продукта. Про эту вкусную хитрость мало кто знает
Существует множество неожиданных сочетаний продуктов, которые могут удивить и порадовать своим необычным вкусом. Например, кофе и макароны. Несмотря на то, что это может показаться странным, соус, приготовленный на основе напитка, может порадовать многих любителей поесть.
Такой соус - это уникальное и вкусное дополнение к пасте. Он обладает приятным ароматом и может добавить интерес и разнообразие в вашу кулинарную рутину.
Вы можете легко приготовить его дома. Кроме черного напитка, вам понадобятся томаты и еще несколько простых продуктов.
Ингредиенты:
- помидоры или томатная паста;
- растворимый кофе;
- чеснок (1 зубчик);
- оливковое масло;
- соль;
- перец;
- сахар.
Приготовление:
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Измельченные помидоры или пасту (соус и кетчуп не подойдут) положите на сковородку. Добавьте немного оливкового масла и проварите несколько минут.
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Посолите, поперчить, добавьте щепотку сахара и один выдавленный зубчик чеснока.
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Еще немного проварите соус — на маленьком огне примерно 5 минут.
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Приготовьте черный напиток. Залейте растворимый кофе в пропорции 1/4 чайной ложки на 50 г воды. Влейте в томатный соус и перемешайте.
[info_b]Кстати, кофе можно растворить в бульоне (мясном или овощном). Так получится еще вкуснее.[/info_b]
- Теперь соус можно добавить в сваренные привычным способом макароны и хорошо все перемешать.
Приятного аппетита!
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