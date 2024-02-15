Добавьте к макаронам соус из кофе и еще одного продукта. Про эту вкусную хитрость мало кто знает

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Опубликовано: 15.02.2024 08:33 , Обновлено: 13.02.2024

Существует множество неожиданных сочетаний продуктов, которые могут удивить и порадовать своим необычным вкусом. Например, кофе и макароны. Несмотря на то, что это может показаться странным, соус, приготовленный на основе напитка, может порадовать многих любителей поесть.

Такой соус - это уникальное и вкусное дополнение к пасте. Он обладает приятным ароматом и может добавить интерес и разнообразие в вашу кулинарную рутину.

Вы можете легко приготовить его дома. Кроме черного напитка, вам понадобятся томаты и еще несколько простых продуктов.

Ингредиенты:

помидоры или томатная паста;

растворимый кофе;

чеснок (1 зубчик);

оливковое масло;

соль;

перец;

сахар.

Приготовление:

Измельченные помидоры или пасту (соус и кетчуп не подойдут) положите на сковородку. Добавьте немного оливкового масла и проварите несколько минут. Посолите, поперчить, добавьте щепотку сахара и один выдавленный зубчик чеснока. Еще немного проварите соус — на маленьком огне примерно 5 минут. Приготовьте черный напиток. Залейте растворимый кофе в пропорции 1/4 чайной ложки на 50 г воды. Влейте в томатный соус и перемешайте.

[info_b]Кстати, кофе можно растворить в бульоне (мясном или овощном). Так получится еще вкуснее.[/info_b]

Теперь соус можно добавить в сваренные привычным способом макароны и хорошо все перемешать.

Приятного аппетита!

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