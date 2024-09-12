Добавьте 2 ложки этого продукта в сливовое варенье - и оно не заплесневеет. Нашли идеальный рецепт для мяса и десертов

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Опубликовано: 12.09.2024 09:08 , Обновлено: 12.09.2024

В сентябре многие белорусы продолжают собирать урожай созревших на приусадебном участке слив, и рецепты всевозможных заготовок становятся как никогда актуальными. Один из самых популярных вариантов заготовки - сливовое варенье. Предлагаем вам опробовать надёжный рецепт с добавлением 1 "секретного" ингредиента. С ним варенье получится вкуснее и никогда не заплесневеет.

Сливовое варенье - одно из самых универсальных домашних лакомств. Оно отлично сочетается не только с десертами, но и с мясными блюдами. Немногие знают, но качество варенья можно значительно улучшить, улучшить и сделать более пригодным для целевого использования. Внеся уксус.

От выбранного вида уксуса зависит и конечный вкус варенья. Так, если вы планируете использовать своё варенье для тортов или блинов, то лучше отдать предпочтение яблочному уксусу. Он более нежный и имеет фруктовую нотку, что прекрасно усиливает аромат сливы.

Если же вы хотите приготовить более пикантный вариант сливового варенья, используйте винный уксус. Это улучшит цвет закатки и придаст им более изысканный вкус. Такое варенье прекрасно сочетается, например, с жареным мясом.

Помимо вкуса, уксус также влияет и на свежесть варенья. Благодаря его бактерицидным и фунгицидным свойствам оно будет дольше оставаться свежим и вкусным. Такое варенье не будет плесневеть и портиться.

Рецепт сливового варенья

Ингредиенты:

5 кг слив, например слив.,

2 столовые ложки уксуса,

600 г сахара.

[info_b]В рецепте используется обычный сахар, но вы можете использовать и сахарозаменитель. Например, ксилит. Ксилит – это берёзовый сахар. Добавляйте его в тех же пропорциях.[/info_b]

Приготовление:

Сливы вымойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Уложите сливы слоями в большую кастрюлю, пересыпая их сахром. Полейте сверху уксусом. Накройте кастрюлю крышкой и поставьте в сухое, тёмное и прохладное место на 12 часов. По истечении времени поставьте кастрюлю на самый слабый огонь и варите без крышки около 4 часов, пока сливы полностью не размягчатся и не выпустят сок. Не перемешивайте фрукты в это время. Используйте половник, чтобы удалить лишний сок. Горячие сливы разложите в вымытые и простерилизованные банки. Накройте крышкой и пастеризуйте около 20 минут. Поставьте банки вверх дном. Варенье готово. Когда они остынут, поставьте их в кладовку.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал о том, что вернуть любовь к домашним суперфудам кажется непростой задачей, но существуют рецепты, которые могут покорить сердца даже самых преданных ценителей шоколадной пасты. Попробуйте приготовить сливовое варенье с какао и ксилитом вместо сахара. Эта домашняя “Нутелла” станет полезной и не менее вкусной альтернативой популярного лакомства.

Как приготовить домашнюю «Нутеллу»? Это варенье из слив затмит шоколадную пасту