Директор мясокомбината рассказала, как правильно резать колбасу - "Профессионалы берут по $100 в час"

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Опубликовано: 03.12.2025 15:50 , Обновлено: 03.12.2025

Для того, чтобы полностью раскрыть вкус сырокопчёной колбасы, оказывается, нужно её правильно нарезать. Директор молдавского мясокомбината Mezellini Анжела Георгита за считанные минуты рассказала, как это правильно сделать и за что именно профессиональным кортадорам готовы платить по 100 долларов за час.

По словам Георгиты, вкус сырокопчёной колбасы, как и любого другого мясного продукта, зависит не только от рецепта. Выбранный набор специй и пряностей, их и правильное сочетание и достаточное количества соли, безусловно, напрямую влияет на вкусовые качества. Но даже идеальный букет ароматов и вкусов может испортить неправильная нарезка, утверждает специалист.

Именно поэтому, по словам директора мясокомбината, профессиональным кортадорам (специалистам по нарезке мясных деликатесов, в частности, испанского хамона) готовы платить большие деньги за правильную нарезку, которая даст продукту полностью раскрыться.

“Профессионалы берут за эту работу по 100 долларов в час. Этому учатся, получают дипломы. Поверьте, кортадоры делают свою работу не для шоу, а для вкуса”, - объяснила Георгита.

Она назвала два главных правила нарезки колбасы, которые можно взять на вооружение и опробовать в предстоящие праздники.

Во-первых, нарезать колбасу специалист посоветовала под углом, чтобы получить больший ломтик, который будет полностью покрывать язык. Это нужно для того, чтобы задействовать все вкусовые рецепторы одновременно. Как известно, они распределены на языке человека по зонам: рецепторы, отвечающие за сладкий вкус находятся на кончике языка, за кислое и соленное - по бокам, за острое - сзади. Если задействовать все рецепторы одновременно, вкус окажется более ярким и насыщенным.

В0-вторых, колбасу Георгита посоветовала нарезать максимально тонкими ломтиками. Чем толще кусочки, тем дольше их придётся разжевывать, часть мяса и специй может застревать в зубах, а вкус будет раскрывается медленнее и неравномерно.

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