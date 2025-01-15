Диетолог назвала 7 продуктов, с которыми нужно есть соленые огурцы. Как спасут иммунитет?
Не всем известно, что соленые огурцы полезны. Еще меньше людей знает, что существует простой способ усилить их благотворное влияние на организм. Журналисты Telegraf.news узнали, с чем лучше есть популярный хрустящий овощ.
Соленья обладают множеством ценных свойств. В них ряд витаминов и микроэлементов, а также молочнокислых бактерий. Эти полезные микроорганизмы укрепляют защитные свойства организма и поддерживают его в борьбе с инфекциями. По данным портала Wprost со ссылкой на медиков, они оказывают положительное влияние на микрофлору кишечника и работу всей пищеварительной системы. Кроме того, увеличивают выработку желудочного сока и пищеварительных ферментов, тем самым улучшая обмен веществ.
[info_b]Кишечник — большой орган человеческого организма со множеством иммунных клеток, которые называют микробиотой. Состав микробиоты у каждого уникален.[/info_b]
Хорошая новость в том, что действие живых культур бактерий, содержащихся в огурцах, можно поддержать. Для этого достаточно знать один простой прием, о котором рассказала польский диетолог Анжелика Каргулевич.
Как усилить положительный эффект маринованных огурцов?
Способ до банальности прост. Достаточно обеспечить бактериям, присутствующим в огурцах, правильное «питание». Диетолог советует употреблять огурцы вместе с пищевыми волокнами. Лучшей средой для указанных микроорганизмов является пектин, содержащийся в яблоках , а также раффиноза и стахиоза в бобовых .
[info_b]Пищевые волокна - компоненты пищи, которые не перевариваются пищеварительными ферментами организма, но перерабатываются полезной микрофлорой кишечника. [/info_b]
Специалист также обращает внимание на бета-глюкан и инулин. Источником первого являются продукты на основе овса , а второго - артишоки, лук, чеснок и спаржа.
Добавьте к маринованным огурцы семечки. Что еще, чтобы приготовить невероятную «намазку»?
Употребление маринованных и квашенных продуктов с пищевыми волокнами приводит к усилению процессов ферментации и образованию ценных постбиотиков. К ним относятся уксусная, масляная или пропионовая кислоты.
[info_b]Постбиотики - продукты жизнедеятельности бактерий или следы от процесса ферментации. Удивительные вещества, которые влияют на здоровье кишечника и мозга. Это новый тренд в диетологии. [/info_b]
Кому нельзя есть соленые огурцы?
Как подчеркнул Wprost, соленья содержат гистамин (регулятор жизненно важных физиологических процессов). Поэтому людям с его непереносимостью следует избегать употребления ферментированных продуктов. Это может привести ко многим неприятным симптомам:
- метеоризму;
- запору;
- диарее;
- тошноте;
- боли в животе;
- нарушению сердечного ритма;
- бессоннице;
- перепадам настроения.
Стоит помнить еще об одном важном моменте: чрезмерное употребление соленых огурцов может оказать негативное влияние на здоровье из-за высокого содержания соли. Особенно осторожным нужно быть людям с гипертонией, диабетом или почечной недостаточностью.
В то же время таким людям можно есть свежие огурцы, так как по словам Раджа Дасгупта, главного медицинского консультанта Fortune Recommends Health, они содержат мало калорий и богаты питательными веществами.
“В них есть антиоксиданты, которые защищают организм от свободных радикалов и уменьшают воспаление. Огурцы на 95 процентов состоят из воды, поэтому являются отличным способом поддержания водного баланса. Они также содержат витамины и минералы, которые важны для здоровья костей, кожи и сердца”, - утверждает специалист.
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