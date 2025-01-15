Диетолог назвала 7 продуктов, с которыми нужно есть соленые огурцы. Как спасут иммунитет?

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Опубликовано: 15.01.2025 14:05 , Обновлено: 15.01.2025

Не всем известно, что соленые огурцы полезны. Еще меньше людей знает, что существует простой способ усилить их благотворное влияние на организм. Журналисты Telegraf.news узнали, с чем лучше есть популярный хрустящий овощ.

Соленья обладают множеством ценных свойств. В них ряд витаминов и микроэлементов, а также молочнокислых бактерий. Эти полезные микроорганизмы укрепляют защитные свойства организма и поддерживают его в борьбе с инфекциями. По данным портала Wprost со ссылкой на медиков, они оказывают положительное влияние на микрофлору кишечника и работу всей пищеварительной системы. Кроме того, увеличивают выработку желудочного сока и пищеварительных ферментов, тем самым улучшая обмен веществ.

[info_b]Кишечник — большой орган человеческого организма со множеством иммунных клеток, которые называют микробиотой. Состав микробиоты у каждого уникален.[/info_b]

Хорошая новость в том, что действие живых культур бактерий, содержащихся в огурцах, можно поддержать. Для этого достаточно знать один простой прием, о котором рассказала польский диетолог Анжелика Каргулевич.

Как усилить положительный эффект маринованных огурцов?

Способ до банальности прост. Достаточно обеспечить бактериям, присутствующим в огурцах, правильное «питание». Диетолог советует употреблять огурцы вместе с пищевыми волокнами. Лучшей средой для указанных микроорганизмов является пектин, содержащийся в яблоках , а также раффиноза и стахиоза в бобовых .

[info_b]Пищевые волокна - компоненты пищи, которые не перевариваются пищеварительными ферментами организма, но перерабатываются полезной микрофлорой кишечника. [/info_b]

Специалист также обращает внимание на бета-глюкан и инулин. Источником первого являются продукты на основе овса , а второго - артишоки, лук, чеснок и спаржа.

Добавьте к маринованным огурцы семечки. Что еще, чтобы приготовить невероятную «намазку»?

Употребление маринованных и квашенных продуктов с пищевыми волокнами приводит к усилению процессов ферментации и образованию ценных постбиотиков. К ним относятся уксусная, масляная или пропионовая кислоты.

[info_b]Постбиотики - продукты жизнедеятельности бактерий или следы от процесса ферментации. Удивительные вещества, которые влияют на здоровье кишечника и мозга. Это новый тренд в диетологии. [/info_b]

Кому нельзя есть соленые огурцы?

Как подчеркнул Wprost, соленья содержат гистамин (регулятор жизненно важных физиологических процессов). Поэтому людям с его непереносимостью следует избегать употребления ферментированных продуктов. Это может привести ко многим неприятным симптомам:

метеоризму;

запору;

диарее;

тошноте;

боли в животе;

нарушению сердечного ритма;

бессоннице;

перепадам настроения.

Стоит помнить еще об одном важном моменте: чрезмерное употребление соленых огурцов может оказать негативное влияние на здоровье из-за высокого содержания соли. Особенно осторожным нужно быть людям с гипертонией, диабетом или почечной недостаточностью.

В то же время таким людям можно есть свежие огурцы, так как по словам Раджа Дасгупта, главного медицинского консультанта Fortune Recommends Health, они содержат мало калорий и богаты питательными веществами.

“В них есть антиоксиданты, которые защищают организм от свободных радикалов и уменьшают воспаление. Огурцы на 95 процентов состоят из воды, поэтому являются отличным способом поддержания водного баланса. Они также содержат витамины и минералы, которые важны для здоровья костей, кожи и сердца”, - утверждает специалист.

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