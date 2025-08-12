Диетолог назвал 6 фруктов и ягод, которые больше всего обрабатывают пестицидами

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Опубликовано: 12.08.2025 11:55 , Обновлено: 12.08.2025

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует есть не менее 400 грамм фруктов и овощей ежедневно, ведь они важный элемент сбалансированного питания. Однако специалисты призывают относиться к некоторым плодам с большей осторожностью. Они могут содержать не только витамины и микроэлементы, но и различные виды пестицидов. Диетолог назвал наиболее обрабатываемые фрукты и ягоды.

[inf] Пестициды — ядовитые вещества, которые используют для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков, вредителей зерна и зернопродуктов, древесины, изделий из хлопка, шерсти, кожи, эктопаразитов домашних животных, переносчиков опасных заболеваний человека и животных.

Обычно уровень пестицидов не превышает допустимых норм. Однако остатки пестицидов в продуктах питания, если они превышают предельно допустимый уровень, могут вызывать различные заболевания, включая отравления, аллергии, расстройства нервной системы и снижение репродуктивной функции. [/inf]

Так, клинический диетолог из Польши Бартек Шемрай поставил на первое место клубнику. По его словам, исследования показали, что клубника может содержать до десятка различных пестицидов одновременно. Почему это происходит?

“Они [ягоды] нежные. У них нет толстой кожицы, а их выращивание требует интенсивной химической защиты. Их стоит тщательно мыть или, по крайней мере, покупать экологически чистые. Если у нас есть к ним доступ”, — объяснил эксперт.

«Номер два» в списке эксперта – виноград. По его словам, у него также тонкая кожица, которая не является достаточной барьером для средств защиты растений.

Третье место, по словам диетолога, заняли яблоки. Шемрай подчеркнул, что даже те, которые выглядят домашними, “нередко обрабатывались пестицидами еще до сбора урожая или сразу после сбора с дерева”.

По мнению специалиста, одними из наиболее опрыскиваемых фруктов являются также персики и нектарины, особенно импортируемые из Испании, Греции или Италии. Эти деликатесы очень легко впитывают любые химикаты и плохо показывают себя во многих исследованиях — как европейских, так и американских.

Последними Бартек Шемрай указал груши.

“Грязная дюжина”

Слова диетолога подтверждает и список «Грязной дюжины» (Dirty Dozen), который составляет американская организация Environmental Working Group (EWG).

[inf] Environmental Working Group (Экологическая рабочая группа) — американская группа активистов, которая специализируется на исследованиях и пропаганде в области сельскохозяйственных субсидий, токсичных химикатов, загрязнителей питьевой воды и корпоративной ответственности. [/inf]

Согласно данным за 2025 год, із 47 наименований, включенных в анализ EWG, эти 12 фруктов и овощей были наиболее загрязнены пестицидами:

Шпинат. Клубника. Кале, коллард и горчица. Виноград. Персики. Вишня. Нектарины. Груши. Яблоки. Ежевика. Черника. Картофель.

А какие фрукты безопасны?

В свою очередь меньше всего пестицидов EWG нашла в:

ананасах;

папайе;

арбузах;

бананах;

манго;

киви.

Польский диетолог также отметил, что бананы — хороший выбор. По его словам, у них толстая кожура, и именно в ней скапливается большая часть пестицидов. Бананы не полностью свободны от химикатов, но их употребление менее рискованно.

Ещё один рекомендуемый им фрукт — ананас.

«На мой взгляд, они также более безопасный выбор. Их толстая кожура хорошо изолирует мякоть, и, согласно тестам, они редко содержат вредные вещества», — подчеркнул Бартек Шемрай.

Ранее Telegraf.news писал, что кроме EWG, клубнику на пестициды проверяли и в Польше, где Pro-Test Foundation исследовал фрукты с варшавского рынка и напрямую от фермера. Оба образца содержали остатки пестицидов, хотя в количествах, не превышающих допустимые нормы.

В Беларуси таких исследований в открытом доступе мы не нашли. Однако в 2015 году Россельхознадхор обвинил поставщика из Гродно в том, что в одной из партий клубники содержание опасных пестицидов превышало предельно допустимое в 12 раз.

А как проверить ягоды на пестициды? Мы писали о некоторых способах.

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