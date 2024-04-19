"Что за дрова среди льда?" — Белоруска пожаловалась на стручковую фасоль из "Евроопта"

🎥 Видео

Опубликовано: 19.04.2024 18:29 , Обновлено: 13.11.2024

Белоруска поделилась в TikTok распаковкой, купленной в "Евроопте" пачки стручковой фасоли. Оказалось, что вместо желанных бобовых там практически один снег. Качество продукта возмутило комментаторов.

В упаковке замороженной стручковой фасоли от турецкого производителя Feast Bezelye оказались куски снега и горсть высохших стручков, вероятно, непригодных к употреблению.

Пользователи соцсети возмутились качеством продукта наравне с автором видеоролика и обвинили в произошедшем магазин.

“Так она должна быть зеленой. Что за дрова среди льда?”, — написал один из пользователей посмотревших видео.

“Не пойми что это. Гербарий со снегом”, — выразила своё мнение ещё одна девушка.

Однако нашлись и те, кто упрекнул автора в невнимательности. Мол, нужно следить за тем что покупаешь.

“Не видели что покупали?”, — написал кто-то.

“А на ощупь вы при покупке ничего не заподозрили?”, — поинтересовался ещё один пользователь.

Автор видеоролика ответила, что поняла, что в упаковке будет лёд, но не ожидала, что “в таких масштабах”. Также девушка сослалась на то, что “выбирать было не из чего”.

“Покупайте на развес. Всегда видно какая она. Вчера в Грошыке 4 кг купила по 4.89 шикарной, чистенькой фасольки”, — посоветовал один комментатор.

Многие пользователи предположили, что продукт неправильно хранили и посоветовали сохранять чеки, чтобы возвращать такие продукты в магазин обратно.

“Ну тут не сама сеть Евроопт виновата, а халатное отношение сотрудников к товару скорее всего. Либо поставщик виновен. Неправильная температура перевозки, ну или на складе долго отстояла и растаяла”, — выдвинула свою версию одна из девушек посмотревших видео.

“Как холодильщик говорю, это косяк магазина. Товар был разморожен и повторно заморожен. Размороженным он пролежал, несколько дней”, — заключил один из комментаторов.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белоруска возмутилась в TikTok качеством сервелата от Гродненского мясокомбината. Видео собрало множество комментариев, однако мнения пользователей разделились.

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