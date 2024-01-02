Что вкусного сделать из ветчины, оставшейся после Нового года? Нашли рецепт простой намазки

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Опубликовано: 02.01.2024 06:16 , Обновлено: 16.07.2024

Каждый из нас хотя бы раз слышал ставшую уже культовой фразу "Не трогай, это на Новый год". Но на практике после праздник в холодильнике остается много продуктов. Что делать с ветчиной? Вместо того чтобы каждый день есть бутерброды, обязательно попробуйте этот рецепт.

Неважно, что вы делаете после празднования Нового года — остаетесь дома под одеялом или идете на вечеринку, вам обязательно понадобятся закуски. Вместо того чтобы покупать готовые в магазине, возьмите из холодильника ветчину, которая осталась у вас после отмечания. Добавьте несколько других продуктов и сделайте вкусную закуску. Позже вы сможете намазать ее на хлеб.

Ингредиенты:

400 г ветчины,

4 яйца,

петрушка (пучок) — по желанию;

3 шт. кураги;

4 ст. л. майонеза,

приправы: соль, перец, молотая сладкая паприка, прованские травы.

[info_b]Курагу можно заменить другими сухофруктами, а майонез — сметаной или греческим йогуртом. [/info_b]

Способ приготовления

Положите яйца в кастрюлю с водой и варите 6 минут. Они не должны быть полностью сварены вкрутую. Это сделает намазку идеальной для намазывания на бутерброд.

Затем измельчите ветчину (лучше в блендере). Нарежьте петрушку и курагу. Перелейте все ингредиенты в миску, приправьте вышеупомянутыми специями и уберите в холодильник на ночь. Готово!

На следующий день намазка будет идеальна для употребления.

Фото иллюсрационное

Что еще оригинального можно сделать с ветчиной?

Вы также можете намазать ломтики ветчины сливочным сыром и положить на нее огурец, перец или маринованные грибы. Остается только свернуть все рулетиком — и вы сможете наслаждаться новогодними “улитками”.

А как хранить ветчину, чтобы не появилась слизь?

Кстати, многие из нас сталкивались с проблемой, когда в холодильнике наша любимая ветчина быстро покрывалась неприятной слизью. Но ведь так не должно быть, ведь каждый хочет наслаждаться вкусом этого деликатеса как можно дольше.

Дело в том, что многие совершают большую ошибку — хранят ветчину в полиэтиленовых пакетах или уже открытых вакуумных упаковках. А такой способ хранения ускоряет порчу продукта. А как тогда нужно? Об это ранее писал Телеграф.

Сделайте это — и на ветчине не появится слизь. Вот как нужно хранить ее в холодильнике