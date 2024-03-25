Что делать, если в банке с маринованными огурцами посинел чеснок? Узнали, стоит ли выбросить закатки

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Опубликовано: 25.03.2024 10:46 , Обновлено: 25.03.2024

Чеснок - один из самых распространенных овощей на нашей кухне. Его характерный аромат делает его идеальным дополнением ко многим блюдам, соусам, маринадам и, конечно же, закаткам. Однако иногда чеснок меняет цвет, становясь синим, голубым или даже зеленоватым. Опасно ли это и можно ли с уверенностью употреблять консервы, в которых чеснок посинел?

Почему чеснок синеет?

За изменение цвета отвечают ферменты, содержащиеся в чесноке. Если вы используете зубчики целиком, ферменты остаются внутри, в то время как если вы их разрезаете или чеснок поврежден, ферменты могут высвободиться.

[info_b]При разрушении наружной оболочки зубчиков чеснока под воздействием кислорода и света начинается химическая реакция. Один из ферментов (аллиназа) активизирует процесс распада аллицина, который отвечает за жгучий вкус чеснока. В результате этой реакции образуются специфические пигменты, которые придают чесноку синий или зеленый оттенок.[/info_b]

Однако нарезанный чеснок не всегда становится синим. Обычно нужно еще одно условие - ферменты должны среагировать с кислотой, поэтому реакция происходит только при контакте чеснока, например, с уксусом.

В банке с маринованными овощами чеснок может стать синим именно из-за реакции с кислотой, которая присутствует в маринаде.

Также на цвет влияет то, что при мариновании горячей водой ускоряется распад аллиина. Это особенно ярко проявляется к слабокислой среде, которая возникает из-за присутствующего в рассоле уксуса. Эффект будет еще сильнее, если банки с продуктом укутать после стерилизации.

Можно ли есть синий чеснок?

Если ферменты, содержащиеся в чесноке, вступили в реакцию с кислотой, что привело к изменению цвета, вы, вероятно, думаете, безопасно ли употреблять в пищу препараты, в которых содержится такой чеснок.

На самом деле, никаких противопоказаний нет. Такой чеснок не испорчен, не стал ядовитым или токсичным.

Опасения может вызывать только его внешний вид, но употребление такого чеснока не должно вызывать негативных симптомов.

[info_b]Интересно, что в некоторых странах, например в Китае, очень популярен такой чеснок, который намеренно нагревают при низкой температуре, чтобы он приобрел синеватый цвет.[/info_b]

Если вы обнаружили синий чеснок в банке с маринованными огурцами, не стоит беспокоиться. Он по-прежнему будет вкусным и безопасным для потребления. Таким образом, выбрасывать консервы с посиневшим чесноком не стоит.

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