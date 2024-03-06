Что будет, если съесть собачий корм? Доктор Комаровский рассказал о последствиях

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Опубликовано: 06.03.2024 13:09 , Обновлено: 06.03.2024

Любимец всех молодых мам, доктор Евгений Комаровский, высказался на тему употребления собачьего корма людьми. О последствиях такой еды для человека специалист рассказал на своем YouTube-канале.

Чаще всего ситуации с употреблением в пищу собачьего корма связаны с маленькими детьми, считает Комаровский. Дети с особенностями развития даже могут испытывать “страсть” к поглощению такого корма.

Тем не менее доктор предположил, что некоторые люди могут употреблять собачий корм сознательно, полагая, что таким образом сэкономят на “качественном” питании и обеспечат свой организм “достаточным количеством белка.”

“Это качественный продукт, который изготавливается практически из тех же ингредиентов, что и человеческая еда. При разовом и случайном употреблении вы практически ничем не рискуете”,— заявил Комаровский.

Однако, употребление собачьего корма все же может нести некоторые риски. Так, ребенок употребивший сухой гранулированный корм может им поперхнуться, а также отравиться, если тот хранился неправильно, либо был помещен в грязную посуду. Ребенок может подхватить сальмонеллез, либо, если в корме присутствует какой-то компонент вызывающий индивидуальную непереносимость, заработать аллергию.

В случаях, когда поедание детьми собачьего, либо кошачьего корма беспокоит родителей, доктор порекомендовал применять профилактические меры. А именно, следить за тем, чтобы корм не стоял в зоне доступа детей, либо кормить животное своевременно, чтобы корма в мисках просто не оставалось.

Ранее Телеграф писал о том, как доктор Комаровский обосновал важность приема омега-3 кислот. По словам специалиста они являются важнейшим и незаменимым химическим компонентом, участвующим в нормальной работе организма человека.

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