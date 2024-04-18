"Чем пичкают?" — Парень спросил в TikTok, что не так с купленной курицей. Но белорусов удивила не она

🎥 Видео

Опубликовано: 18.04.2024 14:26 , Обновлено: 18.04.2024

Пользователь TikTok опубликовал видео, где купил в одном из белорусских магазинов голень цыплёнка. Принёс домой, распаковал, поднёс к крану и... увидел то, чего, по его мнению, быть не должно. В комментариях не только помогли разобраться, но и заодно обсудили "необразованность" самого автора.

Так, молодому человеку не понравилось белое “желе” на куриных ножках, которое никак не хотело смываться под струёй воды. “Чем пичкают?”, — задал, казалось бы, риторический вопрос парень, но ему ответили, что это “поверхностная фасция — белая плёнка из коллагеновых и эластиновых волокон, которая находится сразу под кожей”.

А других пользователей и вовсе рассмешил опубликованный видеоролик. Многие писали о том, что людей, не знающих биологию, “каждый день ждут открытия”.

“Это — нормально, не поверите. Там нет ни мутаций, ни ГМО, ни испорченности продукта”, — прокомментировал кто-то. А другой белорус и вовсе решил съязвить:

“Не говорите ему. Пусть думает про вселенский заговор. Может, человек первый раз курицу моет”.

“Когда съехал от мамы и начал самостоятельно готовить. Столько открытий ещё впереди!”, — отметила одна из пользовательниц соцсети. Другая добавила:

“Автор, видимо, многого не знает. Я так и не поняла, что он хочет от этой голени…”

“Я представляю, если ему расскажут, что в картошке глазки есть…” — продолжили тему в комментариях.

“А то, что у цыплёнка четыре голени, его не смущает?” — написал ещё кто-то из белорусов. Другой добавил:

“А я купил бананы, и там снимаешь кожуру, и какие-то белые полоски снимаются с мякоти. Просто кошмар”.

Ранее Telegraf.news писал, что под Минском нашли гриб, который точно не встретишь на каждом шагу. Пользователи TikTok записали видео, где рекомендовали не только использовать его в пищу, но и втирать в кожу для “молодильного” эффекта. А так ли он безопасен, как кажется?

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