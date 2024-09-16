Большинство белорусов не знает, как правильно варить пельмени. Почему их нельзя бросать в кипящую воду?

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Опубликовано: 16.09.2024 16:10 , Обновлено: 16.09.2024

Что может быть проще, чем сварить макароны? Правильно: сварить пельмени. Многие уверены, что для этого особого ума не надо. Купил, достал из пачки, высыпал в кипящую подсоленную воду — и всё, обед готов. А если мы скажем, что вы делаете это неправильно? Доказательством тому послужат 2 причины, которые и убивают настоящий вкус популярного полуфабриката.

Почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду?

Во-первых, из-за такого способа приготовления продукт разваривается. Это происходит, когда белорусы используют замороженные пельмени, ведь их температура очень сильно отличается от температуры воды. Из-за этого любимый полуфабрикат начинает лопаться, и как следствие — развариваться, теряя свои вкусовые качества.

Во-вторых, после погружения в кипящую воду происходит склеивание крахмала, который есть на поверхности теста, поэтому блюдо может полностью слипнуться. А вам такое надо?

Тогда как их варить?

Перед тем, как варить пельмени, попытайтесь довести их до нормальной температуры: сделать это можно, если замочить продукт в воде на несколько минут (лучше всего, если температура не будет превышать 50°C). Помимо этого, во время варки нужно добавить немного холодной воды — тогда температура останется равномерной.

А можно на примере?

Существует определённый алгоритм действий, благодаря которому белорусов ждут самые вкусные и сочные пельмени, вне зависимости от производителя. Так, для приготовления 500 граммов полуфабриката следуйте простым инструкциям:

берём кастрюлю с 1,5-2 литрами воды;

добавляем в воду 2-3 лавровых листа, а также 2-3 горошины перца; кладём соль по вкусу;

как только вода дошла до нужной температуры, сразу высыпаем в кастрюлю все пельмени (чтобы не слиплись, постоянно перемешиваем);

варим до готовности 5-10 минут, после чего опрокидываем в дуршлаг;

добавляем сметану или сливочное масло по вкусу;

наслаждаемся.

[info_b]Можете попытаться приготовить пельмени на пару. Для этого вам понадобится несколько стаканов воды и около 15-20 минут. Для более насыщенного вкуса их можно посыпать чёрным молотым перцем, добавить майонез, кетчуп или другие соусы.[/info_b]

К слову, а вы знали, что у пельменей есть свои категории? По специальным буквам на пачках — от “А” до “Д” — можно понять, сколько мяса содержится в составе готового продукта. Объясняем, как по ним выбрать самые вкусные пельмени. А на что ещё стоит обратить внимание?

Большинство людей неправильно варят пельмени? Вот что нужно сделать, чтобы они получились идеально вкусными