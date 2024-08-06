"Больше 170 боровиков"- Белорусские грибники рассказали, где собирают полные корзины белых. Червивых много?

📷 Фото

Опубликовано: 06.08.2024 11:31 , Обновлено: 06.08.2024

Умеренное тепло с обилием коротких дождей пробудили грибницы боровиков во многих лесах Беларуси. Уже сейчас грибники хвастаются полными корзинами белых, подберёзовиков и подосиновиков. Telegraf.news посмотрел, в каких районах собирают самые большие корзины и насколько велика отбраковка грибов из-за поражения червями.

Обзоры корзин с урожаями с “тихой охоты” белорусов ежедневно публикуются в самом популярном паблике “Грибы: Грибные войска Беларуси” в соцсети “ВКонтакте”.

Последние дни вызвали в ней небывалое оживление. Белорусы зафиксировали старт еловых белых грибов, которые уже собирают в большом количестве во многих регионах.

Фото: "Грибы: Грибные войска Беларуси"

“Накосил подберезовиков - больше 100 штук хороших. Сколько еще оставил старых и червивых… Наверное, тоже под штук 100. Сбился со счета. Червивость по ним - 60%. Подосиновики тоже не отстают и радуют семейками по 7-10 штук. Червивость по ним низкая. Белые лезут, но небольшими семьями”, - рассказал об обстановке под Бобруйском на 5 августа один из грибников.

Фото: "Грибы: Грибные войска Беларуси"

“Больше 170 боровиков ,64 подосиновика и около 200 подберёзовиков, не считаю крупноватых на сушку и тазика средних для подруги”, - похвасталась урожаем ещё одна грибник из Берёзы.

“Кобринский район. Белых ну очень много, жаль только, основную массу приходится оставлять в лесу. Радуют молоденькие подосиновики и подберёзовики, встречаются лисички”, - рассказала ещё одна белоруска.

Фото: "Грибы: Грибные войска Беларуси"

“Витебская область, Поставский район - красота! Свои места очень порадовали. У боровиков червивость большая, подосиновики вывозят”, - написала ещё одна грибник об обстановки в своих лесах на 5 августа.

“Вылезают краснюки, белые, боровики, золотистые, польские, лисички немного. Червивость у белых и боровиков очень высокая. Ждем нормальных дождей и, думаю, всё будет получше. За два дня 100 шт боровичков и белых нашли вдвоем с мужем”, - поделилась информацией грибник из Брестского района.

Фото: "Грибы: Грибные войска Беларуси"

“Волна еловых боровиков. За 5 часов после обеда собрал более 50шт молоденьких чистых боровичков. Червивость 10%. Хватает молодых подберёзовиков. Тоже чистые. И немного лисичек, которых встретил по пути”, - поделился информацией и фотографиями с “тихой охоты” за 5 августа грибник Юрий Сидорович.

Процессом сбора белых грибов ежедневно делится в своём Instagram и профессиональный грибник Александр Горбацевич. Нынешний сезон позволил, по его признанию, совершить первую по-настоящему успешную охоту на еловые белые грибы, которая случилась в Минской области.

Впечатляющим урожаем белых грибов похвасталась и белорусская писательница Наталья Батракова, которая является заядлым грибником и одним из авторов блога “ГрибКино” на YouTube. Обилие подосиновиков, подберёзовиков, боровиков и лисичек она отметила в Логойском и Докшицком районах, даже после наплыва грибников в выходные.

Тем не менее, многие грибники отмечают, что, не взирая на обилие найденных в лесу грибов, многие из них серьёзно страдают от червей. Одна из белорусских грибников показала степннь червивости грибов, которые растут в Кобринском районе.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорусские леса полны грибов, которые не всегда удаётся отличить от несъедобных двойников. Некоторые из них если и не ядовиты, то могут испортить вcе собранные грибы, если попадут с ними в кастрюлю. Белорусский грибник рассказала в TikTok, по каким приметам можно отличить ложный белый гриб от настоящего.

«Всю большую кастрюлю выкинула» — Белоруска показала «боровик», из-за которого можно выбросить все сваренные грибы. Как отличить?