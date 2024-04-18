"Литр и килограмм - в чем разница?" - Белоруска пришла в недоумение, взглянув на упаковку кефира одного производителя

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Опубликовано: 18.04.2024 19:28 , Обновлено: 18.04.2024

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, где сравнила две, казалось бы, одинаковые упаковки кефира и молока и не поняла, почему на одной из них единица измерения - в килограммах, на другой - в литрах. Что говорит физика?

“Я никогда раньше не обращала внимание. Смотрю, молоко - литр, как положено. Кефир - килограмм. Я никогда раньше не обращала внимание. А в чем разница?” - спросила автор видео.

Так как комментарии к ролику отключены, никто не ответил белоруске.

Вообще же, масса воды, как и других жидкостей, зависит от температуры, атмосферного давления, агрегатного состояния (жидкость или лед), солености и не только.

Чтобы вычислить массу того или иного вещества, нужно его плотность умножить на объем. И наоборот, чтобы определить объем, надо массу вещества разделить на его плотность.

Примерная плотность кефира - 1031 кг/м³. В одном килограмме кефира около 0,97 литра. То есть такой ход можно считать маркетинговой уловкой для тех, кто не очень хорошо знаком со школьной физикой.

Ранее Telegraf.news рассказывал о живой белорусской спирулине, которая продается в минском гипермаркете в картонной упаковке весом 78 г по цене 13,15 белорусского рубля. Стоимость за килограмм увеличивается до 168,59 рубля. Это водоросль, богатая бета-каротином, железом, магнием, цинком и витаминами.

За кило — почти 170 рублей. Нашли в минском гипермаркете белорусскую спирулину. Это что такое?