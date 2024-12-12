Белорусская кухня попала в сотню лучших в мире. На каком месте и какие блюда отметили?

Опубликовано: 12.12.2024 16:14 , Обновлено: 12.12.2024

Путеводитель по национальным блюдам стран мира TasteAtlas обновил свой ежегодный рейтинг лучших национальных кухонь. Посмотрели, на каком месте оказалась Беларусь и какие традиционные блюда пользователи портала рекомендовали всем обязательно попробовать в Беларуси.

[info_b]TasteAtlas — это экспериментальный онлайн-путеводитель по национальным блюдам стран мира, соединивший в себе элементы таких популярных сервисов, как гид Michelin или Tripadvisor.

На платформе, запущенной в 2015 году хорватским журналистом и предпринимателем Матией Бабичем, собраны подлинные рецепты национальных блюд, обзоры и исследования по продуктам питания, оценки критиков и отзывы посетителей ресторанов в разных уголках мира. По приблизительным оценкам, на портале уже собрана информация о 10 тыс. блюд, напитков и ингредиентов, а также о 9 тыс. заведений.[/info_b]

В этом году Беларусь, по сравнению с прошлым, опустилась на четыре позиции и оказалась на 75 месте. При этом оценку национальной кухни нашей страны составители рейтинга, наоборот, подняли - с 3,99 до 4 баллов из пяти возможных.

Какие блюда “обязательны” для приезжающих в Беларусь?

В списке “избранных” составителями рейтинга кафе и ресторанов традиционной белорусской кухни оказались три столичных заведения, а среди лучших продуктов и производителей оказалась белорусская водка.

Что же до самой еды, то топ-3 самых популярных белорусских напитков попали крамбамбуля, старка и квас, а в топ-10 белорусских блюд, которые обязательно рекомендуют попробовать туристам, приезжающим в страну впервые, составители рейтинга включили следующие:

жур,

драники,

холодник,

сырники,

мачанка,

верещака,

лазанки,

пячиста,

поливка,

банкуха.

Мачанка, чернина или шмур? Лишь самые эрудированные смогут отгадать название белорусского блюда по картинке

Скриншот сайта tasteatlas.com

А что соседи?

Кстати, кухни стран - соседок Беларуси в сотню “лучших в мире” также попали:

11-ое место - Польша с кашубской клубникой, вересковым мёдом и варениками,

34-е место - Россия с её шашлыком, медовиком и блинами,

39-ое место Литва с её традиционными гренками, колдунами и сырниками,

44-ое место - Украина с варениками, сырниками и помпушками,

79-ое место - Латвия с творожными булочками и оладьями и их вариантом драников.

А вот первое место в этом году досталось Греции, которая покорила сердца пользователей “кулинарного атласа” фисташками, финиками и оливковым маслом. На втором месте - Италия с её пиццей, пармезаном и джандуйей, на третьем — Мексика с кесабиррией и острой томатной сальсой.