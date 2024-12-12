Белорусская кухня попала в сотню лучших в мире. На каком месте и какие блюда отметили?
Путеводитель по национальным блюдам стран мира TasteAtlas обновил свой ежегодный рейтинг лучших национальных кухонь. Посмотрели, на каком месте оказалась Беларусь и какие традиционные блюда пользователи портала рекомендовали всем обязательно попробовать в Беларуси.
[info_b]TasteAtlas — это экспериментальный онлайн-путеводитель по национальным блюдам стран мира, соединивший в себе элементы таких популярных сервисов, как гид Michelin или Tripadvisor.
На платформе, запущенной в 2015 году хорватским журналистом и предпринимателем Матией Бабичем, собраны подлинные рецепты национальных блюд, обзоры и исследования по продуктам питания, оценки критиков и отзывы посетителей ресторанов в разных уголках мира. По приблизительным оценкам, на портале уже собрана информация о 10 тыс. блюд, напитков и ингредиентов, а также о 9 тыс. заведений.[/info_b]
В этом году Беларусь, по сравнению с прошлым, опустилась на четыре позиции и оказалась на 75 месте. При этом оценку национальной кухни нашей страны составители рейтинга, наоборот, подняли - с 3,99 до 4 баллов из пяти возможных.
Какие блюда “обязательны” для приезжающих в Беларусь?
В списке “избранных” составителями рейтинга кафе и ресторанов традиционной белорусской кухни оказались три столичных заведения, а среди лучших продуктов и производителей оказалась белорусская водка.
Что же до самой еды, то топ-3 самых популярных белорусских напитков попали крамбамбуля, старка и квас, а в топ-10 белорусских блюд, которые обязательно рекомендуют попробовать туристам, приезжающим в страну впервые, составители рейтинга включили следующие:
- жур,
- драники,
- холодник,
- сырники,
- мачанка,
- верещака,
- лазанки,
- пячиста,
- поливка,
- банкуха.
Мачанка, чернина или шмур? Лишь самые эрудированные смогут отгадать название белорусского блюда по картинке
А что соседи?
Кстати, кухни стран - соседок Беларуси в сотню “лучших в мире” также попали:
- 11-ое место - Польша с кашубской клубникой, вересковым мёдом и варениками,
- 34-е место - Россия с её шашлыком, медовиком и блинами,
- 39-ое место Литва с её традиционными гренками, колдунами и сырниками,
- 44-ое место - Украина с варениками, сырниками и помпушками,
- 79-ое место - Латвия с творожными булочками и оладьями и их вариантом драников.
А вот первое место в этом году досталось Греции, которая покорила сердца пользователей “кулинарного атласа” фисташками, финиками и оливковым маслом. На втором месте - Италия с её пиццей, пармезаном и джандуйей, на третьем — Мексика с кесабиррией и острой томатной сальсой.