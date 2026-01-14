Белкоопсоюз предложил белорусам "щедрые порции" национального лакомства по 2,99 рубля. Когда и где купить?

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Опубликовано: 14.01.2026 19:32 , Обновлено: 14.01.2026

Белкоопсоюз присоединился к призыву МАРТ (Министерства антимонопольного регулирования и торговли) устраивать каждую пятницу день белорусского языка и национальных товаров. Для этого в организации пообещали во всех своих заведениях общественного питания по пятницам предлагать посетителям специальное "лакомство" — "Драник центрального региона".

В Белкоопсоюзе пообещали, что драники будут делать из “самого свежего” картофеля, приобретенного напрямую у населения Минской области. А сами порции будут “щедрыми”: 150 г драников + 50 г сметаны. За это с клиентов попросят 2,99 рубля (получается 14.95 руб. за килограмм блюда).

И да, блюдо предлагают в заведениях Белкоопсоюза Минской области — вот и разгадка названия блюда “Драник центрального региона”.

Напомним, что ещё в декабре 2025 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) призвало белорусов раз в неделю покупать местные продукты, надевать одежду и обувь отечественного производства и переходить на белорусский язык. Всё — в рамках новой ведомственной инициативы «Кожная пятнiца — роднае, сваё», направленной на увеличение доли белорусских товаров на внутреннем рынке.

Заместитель главы МАРТ Олег Дикун, выступая в четверг, 11 декабря, на пресс-конференции в Национальном пресс-центре, призвал присоединиться к акции как самих отечественных производителей и торговые сети, так и самих покупателей. От первых ждут “национальных” пятничных скидок, от вторых — покупательской активности с национальным акцентом и отчётов в соцсетях с акционным хэштегом #ДзеньРоднагаСвайго.

МАРТ призвал белорусов раз в неделю покупать «своё» и переходить на белорусский язык