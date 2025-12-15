"Белавиа" предложила заказывать вместе с билетами минибургеры. Но только на один рейс

Опубликовано: 15.12.2025 12:30 , Обновлено: 15.12.2025

Белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" предложила белорусам вместе с билетом на рейс заказать ещё и минибургеры. Причем только на один рейс, который длится около 1,5 часов.

Булочки с мясной начинкой можно забронировать на рейс B2 991 из Гомеля в Москву. В сет входят три минибургера: с мякотью куриного бедра, “рваной говядиной и классический чизбургер.

Ранее генеральный директор “Белавиа” Игорь Чергинец заявлял, что работа над расширением бортового питания - одна из приоритетных задач авиакомпании, а пассажиры смогут заказывать еду “два или даже три раза за полет”.

Но это будет дополнительное питание, помимо того что уже входит в стоимость билета и от которого нельзя отказаться при бронировании.

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