Barilla выпустила макароны в виде снежинок и ёлочек. Где купить белорусам и сколько стоят?

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Опубликовано: 14.11.2024 10:41 , Обновлено: 14.11.2024

В преддверии Нового года компания по производству пасты Barilla начала производить новогоднюю коллекцию макарон - в виде снежинок и ёлочек. Попадет ли продукция на полки белорусских магазинов, где уже можно купить и сколько стоит? Есть один нюанс.

Паста в виде ёлочек

На сайте компании сказано, что новогодняя паста в “форме изящных ёлочек” с названием Festivi “поможет создать атмосферу торжества и уюта за столом, даря праздничное настроение всей семье”.

“Шероховатая текстура пасты Festivi превосходно удерживает соус, поэтому Вы можете порадовать свою семью блюдами различной сложности. Рекомендуем попробовать эту пасту в сочетании с классическим песто Дженовезе или томатным соусом Базилико”, — рассказали в пресс-службе компании.

В пачке — 400 грамм. Время варки таких макарон до состояния Аль Денте — 8 минут.

Также на сайте предложили рецепт приготовления Festivi. Вам также понадобятся томаты черри, чеснок, базилик, розмарин и другие ингредиенты.

Макароны-снежинки

Также Barilla объявила о выпуске пасты Snowfall.

“Вдохновленная нежной красотой снежинок и теплом совместных трапез, паста Barilla Snowfall воплощает в себе волшебство праздников. Утолите свою тягу к уюту в этом зимнем сезоне, приготовив пасту по своему любимому рецепту в уникальной форме пасты Barilla, которая каждый раз получается с идеальной текстурой Аль Денте”.

Где купить белорусам?

Есть нюанс. Фигурную пасту в форме снежинок выпустили на заводе США “ограниченным тиражом”. Ее продают лишь в одной торговой сети. Так что вряд ли она доберется до Беларуси.

А вот “ёлочки” начали производить на заводе Barilla в России. Поэтому есть большой шанс, что их будут продавать и в Беларуси.

Кстати, новогодние макароны уже появились в российских магазинах. Пачка стоит 155 российских рублей, что в переводе на белорусские — примерно 5,3 рубля.

Но те, кто не хочет ждать новинку на полках белорусских магазинов, уже сейчас может заказать ее на популярных маркетплейсах. Например, на Wildberris паста стоит около 4 рублей.

А вот на Ozon цена стартует от 19 рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что в честь “чёрной пятницы” магазины Беларуси объявили скидки до 55%. Так, например, “Белпочта” дала 4 дня, чтобы воспользоваться акционным предложением и закупиться всем необходимым до 15 ноября. Маркетплейс Emall запустил “грандиозную распродажу” более чем на 1500 товаров, а в “Соседях” и вовсе пообещали пиццу за полцены.

Скидки до 55%. Магазины Беларуси объявили «глобальную распродажу» на 1500 товаров. Когда?