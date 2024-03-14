Бананы с "лягушкой" встревожили белорусских покупателей. В чем дело?

Опубликовано: 14.03.2024 09:25 , Обновлено: 14.03.2024

До Беларуси дошли бананы с наклейкой, на которой изображена зеленая лягушка. Почему они так тревожат покупателей?

Несколько последних лет в сети активно обсуждается слух об “отравленных бананах”, которые можно опознать по наклейке с “лягушкой”. Недавно одна из жительниц Минска натолкнулась на подобные фрукты в одном из магазинов.

“Говорят, что их опрыскивают ядом. Но недавно в магазине у дома увидела бананы с такой наклейкой! Как же так: с одной стороны, у нас говорят о безопасности товаров, с другой – допускают появление на полках опасных продуктов…”, — написала она в одну из редакций белорусских СМИ.

Логотип с зеленой лягушкой принадлежит компании Rainforest Alliance, которая занимается поставкой овощей и фруктов в более чем в 70 стран. Информацию о том, что их продукция опасна несколько лет назад распространили сторонники «теории заговора Билла Гейтса”. Согласно их версии товары “с зеленой лягушкой” специально “начиняют ядом” или “вредоносной вакциной”. Таким образом Билл Гейтс и его супруга (которые единожды выделяли денежный грант на развитие данной компании), якобы “проводят скрытую вакцинацию мирового населения” от некой неизвестной инфекции.

Данные слухи, к слову, не нашли своего подтверждения. К вакцинам и фармацевтическому бизнесу Rainforest Alliance никакого отношения не имела. Компания ранее рассказала, что выбор “лягушки” в виде логотипа обусловлен их приверженностью к “экологически безопасному производству и социальной ответственности”.

Ранее Телеграф рассказывал о том, как выбрать бананы без пестицидов.

Как выбрать бананы без пестицидов? Смотрите на цифры на наклейке