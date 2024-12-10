"А мандаринами украсить?" — Белорусский шеф-повар шокировал подписчиков рецептом новогоднего салата из "Роллтона"

🎥 Видео

Опубликовано: 10.12.2024 14:18 , Обновлено: 10.12.2024

Когда традиционные "Селёдка под шубой" и "Оливье" немного поднадоели, хочется удивить гостей (и себя любимого) чем-то необычным. Как раз в преддверии Нового года белорусский шеф-повар Дмитрий Новицкий опубликовал на просторах TikTok видео, в котором поделился рецептом салата из... "Роллтона". Собственно, а почему бы и нет?

Шеф-повар отметил, что для новогоднего салата из лапши быстрого приготовления, который, по его словам, можно сделать за 7 минут, белорусам понадобятся:

80 граммов консервированной кукурузы,

150 граммов ветчины,

2 отварных куриных яйца,

40 граммов сыра “Чеддер”,

1 зубчик чеснока,

1 пачка “Роллтона”,

майонез с укропом/ петрушкой по вкусу.

Собственно, рецепт проще некуда. Сперва повар посоветовал нарезать пачку сухих макарон, бросить их в кипящую воду на 3 минуты и посолить (всё, как обычно). В отдельной миске нужно смешать кукурузу, ветчину, яйца, рубленый раздавленный чеснок, сыр и приправу от “Роллтона” (вместо соли). Всё это дело необходимо перемешать, добавить сваренную лапшу и майонез. Вуаля — салат готов.

Между тем пользователи TikTok как это блюдо только не называли: и “Студенческий”, и “салат для непрошеных гостей”, и “баланда”. Впрочем, большинство их них шеф-повар всё-таки не убедил. Белорусы лишь оставляли смеющиеся смайлики и писали, что “не дай бог такой салат на новогоднем столе”.

“На праздник — не знаю, вряд ли. А вот для перекуса на работу — вполне. И первое, и второе”, — прокомментировала видео одна из подписчиц соцсети. Другая добавила: “Из Whiskas круче получается… Пять лет на новогоднем столе. Ни на что не променяем!”

Однако были и те, кому столь необычная идея пришлась по вкусу. Более того, многие писали, что уже пробовали салат из “Роллтона”, но только в других вариациях: кто-то добавлял крабовые палочки, а кто-то — свежий огурец. “Я тоже делала такое блюдо. Вкусно. Но на вкус и цвет товарищей нет”, — отметила в комментариях белоруска.

“Сухую лапшу смешать с майонезом, а потом добавить остальные ингредиенты. Салат скорее повседневный. Никак не новогодний”, — предложил немного модернизировать рецепт пользователь соцсети. Другой добавил: “Если лапшу заранее залить майонезом, получится вкуснее”.

Ранее Telegraf.news писал, что тема с пресловутым дубайским шоколадом уже который месяц продолжает штурмовать просторы соцсетей. Для большинства белорусов раздобыть оригинальное лакомство — задача со звёздочкой, однако многие кондитеры всё чаще пытаются создать знаменитый десерт самостоятельно. Более того, некоторые идут ещё дальше и изобретают новые впечатляющие вкусы.

«Убийца дубайского шоколада» — Белоруска придумала рецепт шоколадки с картошкой. Как сделать?