ЖКХ Минска предложило водителям следить за одним расписанием – «Избавит от непредвиденных ситуаций»

Опубликовано: 25.11.2025 14:52 , Обновлено: 25.11.2025

Столичные коммунальщики предложили автомобилистам отслеживать их расписание, чтобы избавить себя от "непредвиденных ситуаций". В ЖКХ напомнили водителям об одном важном пункте Правил дорожного движения и призвали повышать "культуру взаимоуважения" между соседями.

Всё это касается правил парковки во дворах жилых многоэтажек, из-за нарушений которых периодически страдают коммунальные службы. Их габаритным мусоровозам бывает непросто маневрировать по заставленным машинами дворам, а неправильно припаркованные авто нередко становятся непреодолимым препятствием для грузовиков коммунальщиков. В результате страдают и сами жильцы - мусор не вывозится вовремя, площадки для твердых коммунальных отходов загромождается мусором и не поддерживаются в надлежащем санитарном содержании.

Чтобы этого избежать, в официальном Telegram-канале Минского городского жилищного хозяйства дали автомобилистам несколько полезных рекомендаций.

Во-первых, там напомнили о необходимости строго соблюдать подпункт 143.17 пункта 143 Правил дорожного движения. В нём чётко указано, что оставлять машину там, где она создаст препятствие для движения, работы транспортных средств коммунальных служб, категорически запрещается. К таким местам в ЖКХ по умолчанию относят:

въезды во дворы и выезды из них,

проезды в арках домов,

узкие местные проезды,

места размещения контейнеров для сбора бытовых отходов.

[inf]Согласно статье 18.18 КоАП, за остановку или стоянку транспортного средства с нарушением ПДД водителя в Беларуси могут штрафовать на одну базовую величину (41 рубля сегодня, с 1 января - 45 рублей).[/inf]

Впрочем, даже паркуясь по правилам в ЖКХ призвали водителей учитывать габариты мусоровозов и оставлять “достаточное пространство” для маневра таких грузовиков. В ЖКХ рекомендовали всегда оставлять не менее 3 метров свободного пространства между автомобилем и бордюром впереди авто.

Паркуясь вдоль тротуара, автомобилистов просили по возможности парковаться вдоль, а не перпендикулярно тротуару, оставляя при этом достаточно места для проезда мусоровоза и других машин.

А ещё водителям посоветовали следить за расписанием вывоза мусора и контролировать поведение соседей.

“Узнав время, когда в вашем дворе вывозятся отходы, старайтесь избегать парковки в данное время. Это поможет избежать непредвиденных ситуаций”, - пояснили в ЖКХ.

Соседям же посоветовали “вежливо напоминать” о необходимости оставлять место для мусоровозов при парковке вблизи мусорных площадок.

“Создание культуры взаимоуважения в вашем дворе поможет всем. Помните, что парковка во дворе — это не только вопрос личного удобства, но и уважение к другим. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете помочь работникам коммунальных служб выполнять свою работу, а также обеспечить порядок и чистоту в ваших дворах”, - призвали столичные коммунальщики.

Ранее, как рассказывал Telegraf.news , в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси рассказали о новых “зимних” обязанностях, которые появились у белорусских автомобилистов с этого года. Они касаются уборки снега вокруг своего автомобиля - теперь эта обязанность закреплена на законодательном уровне, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Штраф до 1050 рублей. В МинЖКХ объяснили новые зимние обязанности белорусских автомобилистов