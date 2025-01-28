В центре Минска почти на год собрались закрыть важный путепровод. Как объехать?

Опубликовано: 28.01.2025 18:27 , Обновлено: 28.01.2025

С 10 февраля движение транспорта по путепроводу, соединяющему улицу Московскую и проспект Независимости в Минске, будет закрыто почти на год.

Ограничения запланировали на время капитального ремонта с модернизацией путепровода с 00:00 10 февраля до 00:00 1 декабря, сообщило агентство minsknews.by со ссылкой на предприятие «Гордорстрой».

Кроме того, с 10 февраля до 31 октября будет временно ограничено движение на участке улицы Бобруйской от улицы Ленинградской до улицы Мясникова.

В «Гордорстрое» уточнили, что в маршруты общественного транспорта будут внесены незначительные изменения, при этом места остановок останутся прежними. [link href=“https://yandex.by/maps/157/minsk/?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Минск [/link][link href=“https://yandex.by/maps/157/minsk/?l=stv%2Csta&ll=27.541754%2C53.891645&panorama%5Bdirection%5D=244.783114%2C0.231346&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=27.545919%2C53.894050&panorama%5Bspan%5D=93.946830%2C60.000000&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=18.63” style=“position: absolute; top: 14px;”] Минск — Яндекс Карты [/link] Embedded content

Этот путепровод — один из ключевых транспортных узлов в центре Минска. Хотя проезд по улице Московской под Западным мостом сохранится, организация движения там не позволяет проехать в любом направлении. Водителям, вероятно, придётся искать альтернативные пути, например, по проспекту Дзержинского или улице Свердлова.

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