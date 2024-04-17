Зачем водителям брать в машину имбирь? Этот лайфхак поможет избавиться от надоевшей проблемы

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Опубликовано: 17.04.2024 18:37 , Обновлено: 17.04.2024

Всякому водителю приходилось ездить в дождливую погоду и сталкиваться при этом с проблемой плохой видимости из-за скапливающейся на стеклах воде. Однако далеко не каждый знает, что помочь с этим может обычный корень имбиря.

Для решения проблемы скапливания воды на стеклах машины при дожде достаточно небольшого кусочка очищенного корня имбиря. Нужно всего лишь натереть им стекло - появится эффект лотоса.

[info_b]Эффект лотоса — эффект очень низкой смачиваемости поверхности, его можно наблюдать на листьях и лепестках растений рода Лотос и других. Вода, которая попадает на поверхность листьев, сворачивается в шарикообразные капли. Кстати, таким же эффектом обладают крылья бабочек и некоторых других насекомых. Наука использует эффект лотоса для создания супергидрофобных веществ.[/info_b]

После натирания кусочком имбиря стекла там появится налет, который и сформирует эффект лотоса. Вода будет собираться небольшими каплями.

Как применим картофель в машине

Многие водители также сталкивались с проблемой запотевших стекол в машине из-за разницы температуры и влажности внутри салона и извне. Можно использовать химические средства из магазина, однако поможет и обычная картофелина.

Для начала нужно ее промыть и разрезать пополам. А затем натереть картофелиной стекла, после чего следует отполировать поверхности салфеткой из микрофибры или похожего материала.

В этом овоще содержится крахмал, который распределяется по поверхности стекла и не позволяет воде оседать и замерзать, создавая барьер между поверхностью и влажным воздухом.

Как устранить неприятный запах в машине

Еще одна проблема, с которой сталкиваются часто водители и пассажиры, - неприятный запах в салоне авто. Один из возможных способов его устранения - использовать кофе. Чаще всего его применяют для устранения неприятного запаха в холодильнике, однако можно использовать кофейные зерна или растворимый кофе в машине. Для этого нужно насыпать вещество в небольшую емкость и положить ее под сиденье в машине. Или можно насыпать кофе в мешочек и повесить где-нибудь в авто.

Кстати, кофе также способен поглощать влагу. Кроме того, для устранения неприятного запаха можно использовать мешочек с травами или цветами. Для этого подойдет лаванда, гвоздика, мята, тимьян и не только.

Как избавиться от плохого запаха в машине за копейки? Многие белорусы уже делают это