Зачем нужна такая кнопка на ремне безопасности? Ответ может вас удивить

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Опубликовано: 12.03.2024 14:32 , Обновлено: 12.03.2024

Незаметная пуговица на ремне безопасности автомобиля не привлекает к себе особого внимания. Как правильно, она маленькая и имеет тот же цвет, что и пояс. Казалось бы, зачем она нужна?

Оказывается, кнопка на ремне безопасности обеспечивает водителю или пассажиру комфорт во время езды, пишет издание Onet.

Она ограничивает способность пряжки двигаться. Поэтому, когда вы её ищете, чтобы пристегнуть ремень, то находите на уровне плеча.

Без пластиковой ограничительной кнопки пряжка на расстёгнутом ремне упадёт до самого низа, и вам придется искать её у сиденья или вообще на полу.

Ранее Телеграф писал о том, может ли ГАИ оштрафовать белорусов за непристегнутые ремни в маршрутке.

Может ли ГАИ оштрафовать белорусов за непристегнутые ремни в маршрутке? Вот что говорится в КоАП