За какие "посторонние факторы" в Беларуси могут ввести наказание водителей? В ГАИ предупредили об опасности

Опубликовано: 13.11.2023 10:29 , Обновлено: 13.11.2023

В ГАИ Беларуси сообщили, что белорусские водители должны исключить "посторонние факторы", которые могут привести к серьезным авариям. В качестве примера таких причин в ведомстве опубликовали целую инфографику.

В Госавтоинспекции утверждают, что в 15% всех аварий с участием неопытных водителей причиной были разговоры с одним или несколькими пассажирами. Откуда в ГАИ появилась такая статистика, там не пояснили.

Так же в Госавтоинспекции назвали другие наиболее частые “посторонние факторы”, приведшие к ДТП:

Мобильный телефон - 12%,

10% - наблюдение за чем-то в салоне автомобиля,

9% - Наблюдение за чем-то за пределами автомобиля (наверное, за исключением автодороги),

8% - Подпевание и танцы под музыку (по всей видимости, не под музыку можно?),

6% - Прихорашивание,

6% - Попытка дотянуться до предметов.

В Госавтоинспекции пока не делали предложений внести в ПДД дополнительные запреты для белорусских водителей. Хотя, судя по официальной статистике, как минимум несколько действий по степени опасности сопоставимы с использованием мобильных телефонов. А ведь за сотовые полагается предупреждение и даже штраф.

Представьте себе, как инспектор ГАИ попросит вас не реагировать на пассажиров, перестать петь и не “наблюдать за чем-то в салоне автомобиля” под угрозой штрафа в одну базовую, а за повторное нарушение и того больше.

Пока же в ГАИ попросили по-хорошему: “Исключите все посторонние факторы, которые могут отвлекать вас от управления автомобилем. Водитель должен избегать необдуманных маневров и двигаться с такой скоростью, которая позволит своевременно обеспечить наблюдение за дорогой, ее состоянием, транспортными средствами, пешеходами и сигналами светофоров”.

Ранее Телеграф сообщил, что с 1 декабря, в соответствии с действующими Правилами дорожного движения, автомобили смогут выезжать на белорусские дороги только на зимней резине. Тех, кто не успеет “переобуться” или решит сознательно пренебречь этим требованием ПДД, в Госавтоинспекции пообещали штрафовать.

Проверять зимнюю резину с 1 декабря решили не только в ГАИ. Где белорусам приготовиться?