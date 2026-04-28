Wildberries заканчивает тестировать своё такси и отключает старое приложение

Опубликовано: 28.04.2026 07:51 , Обновлено: 28.04.2026

Компания Wildberries объявила о переходе к завершающей стадии тестирования собственного сервиса такси - WB Taxi. В компании пообещали, что по окончании этого этапа обновленный сервис заказа такси станет доступен для всех пользователей, но пока только в Минске.

Для начала Wildberries запустил новое приложение, чтобы постепенно увеличивать клиентскую нагрузку и убедиться в надёжности сервиса в реальных условиях.

“Поэтапное подключение пользователей даст возможность контролировать работу всех систем и перейти в режим коммерческой эксплуатации максимально комфортно и безболезненно. Работа над улучшением пользовательского опыта и расширением географии WB Taxi будет продолжена”, - заявил директор международного департамента по развитию технологий сервиса такси и перевозок Wildberries Анатолий Сморгонский.

Абоненты белорусских номеров телефонов уже могут скачать новое приложение WB Taxi - оно доступно в Google Play и App Store. После установки приложения необходимо оставить заявку на подключение к сервису. Доступ к заказам будет открываться по мере расширения базы принятых заявок в новом приложении. Старое приложение WB Taxi отключат - оно работать больше не будет.

При этом клиентам пообещали кешбэк в размере 30% бонусными баллами - виртуальными «арбузами» (1 балл равен одному рублю). Их будут начислять при оплате поездки картой через приложение. Баллами можно будет оплачивать до 99% стоимости следующих поездок. Новым пользователям пообещали при регистрации начислить 15 приветственных «арбузов».

В новом приложении для клиентов действуют три тарифа:

«Стандарт»,

«Комфорт»,

«Мульти».

Последний позволяет ускорить подачу автомобиля за счет одновременного поиска машины сразу в нескольких категориях.

Для перевозчиков WB Taxi предлагает максимально прозрачные и понятные условия сотрудничества и гарантированную оплату за нахождение водителя на линии при соблюдении правил работы с сервисом.

Напомним, на старте тестирования нового сервиса от Wildberries мы сравнивали его цены с другими популярными сервисами такси - Яндекс Go, Fasten и A1.

В Минске заработало такси Wildberries. Сравнили цены с Яндекс Go, Fasten и A1