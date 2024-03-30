Всемирный банк предложил значительно снизить скорость на автодорогах по всему миру. Какие лимиты назвал?

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Опубликовано: 30.03.2024 10:33 , Обновлено: 30.03.2024

Всемирный банк (ВБ) выступил с предложением к правительствам стран всего мира ввести ограничения на дорогах и улицах. По мнению экспертов ВБ, это позволит снизить количество ДТП со смертельным исходом и защитить наиболее уязвимых участников дорожного движения.

В документе, распространенном Всемирным банком, предлагается снизить скорость:

30 км/ч на дорогах, используемых уязвимыми участниками дорожного движения, например пешеходами и велосипедистами, жилых зонах,

50 км/ч на городских улицах со встречными перекрестками и риском бокового столкновения,

70 км/ч за городом, где нет разделения направлений и часто случаются лобовые столкновения,

100 км/ч на скоростных дорогах, таких как автомагистрали и скоростные автомагистрали.

«Если мы серьезно относимся к повышению безопасности, необходимо ужесточить правила во всех возможных условиях движения », — говорится в документе «Руководство по безопасной скорости».

По мнению авторов доклада, такие ограничения скорости существенно повысят шансы на выживание жертв ДТП, особенно уязвимых: пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов. В настоящее время они составляют около половины из 1,19 миллиона человек, которые ежегодно погибают на дорогах по всему миру. Еще 20-50 миллионов получают серьезные ранения.

Как подчеркивают эксперты, превышение скорости транспортного средства является одним из основных факторов риска и считается основной причиной ДТП со смертельным исходом и серьезных травм.

В докладе приводятся многочисленные исследования, подтверждающие эти тезисы. Они указывают, среди прочего:

при скорости столкновения 30 км/ч риск гибели пешехода составляет примерно 13%,

при скорости 50 км/ч она возрастает до 40%,

при 73 км/час превышает целых 70%.

В документе также приводятся результаты исследований, которые свидетельствуют, что восприятие водителей ухудшается с увеличением скорости. И это при том, что тормозной путь увеличивается.

По подсчетам авторов, удвоение скорости означает в четыре раза большее расстояние, необходимое для безопасной остановки автомобиля. Это означает, что у водителя гораздо меньше времени и возможная авария влечет за собой более серьезные последствия.

Авторы подчеркивают, что положительное влияние ограничения скорости выходит далеко за рамки вопросов безопасности. В докладе также перечисляются преимущества для общественного здравоохранения, климата, экономики и даже социальных отношений.

Более медленное движение означает меньшие выбросы выхлопных газов, меньший уровень шума и лучшее качество воздуха в городах. Это означает меньше случаев астмы, рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

А ещё является стимулом чаще ездить на велосипеде или ходить пешком. В свою очередь, снижение расхода топлива означает экономию для водителей и снижение счетов транспортных компаний.

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