"Все машины пустые" — В Бресте на границе с Польшей заметили необычную очередь легковушек

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Опубликовано: 11.03.2024 09:57 , Обновлено: 11.03.2024

Один из пользователей популярной соцсети TikTok поделился роликом с необычной очередью из легковушек. На границе с Польшей больше десятка машин оказались... совершенно пусты.

На пропускном пункте “Тересполь”, что в Бресте, мужчина заснял очередь из легковых автомобилей и подписал: “Кто знает, тот поймёт”.

“Вот эта сотка вся забита. И какой прикол — все машины пустые. Просто, ни одного водителя нет в машине”, — рассказал пользователь еще в одном ролике.

[info_b]Осторожно. В ролике присутствует нецензурная лексика. [/info_b]

“Ждуны попутали вкрай”, — добавил автор по поводу случившегося на границе 10 марта. По его словам, автомобили на пограничный контрольно-пропускной пункт “запускают, но очень вяленько”, — отметил белорус.

В комментариях под роликом кто-то из пользователей пошутил, а кто-то разозлился в ответ.

“Они задолбали! Эвакуацию, ГАИ пусть ищут потом! Необходимо жаловаться!”, — отметил один пользователь.

Впрочем, далеко не для всех зрителей ситуация оказалась очевидной. Так, некоторые в недоумении задавались вопросом: “куда люди пошли?” и высказывали предположение, что водители отправились “ругаться, почему так долго” не двигается очередь на границе. Однако, знающие ситуацию в белорусском приграничье не понаслышке объяснили, что некоторые автомобилисты, которым приходится часами стоять в очередях, чтобы пересечь границу с той же Польшей, действительно, могут оставлять свой транспорт и отправляться в ближайший город (в данном случае это Брест), например, чтобы отдохнуть или пообедать.

Впрочем, по сообщениям некоторых автомобилистов, среди местных жителей есть и такие, кто просто зарабатывает на том, что занимает очередь, а потом продаёт своё место.

“Это местные из Бреста, кинули тазы на ночь и уехали домой на такси, удобно очень”, - пояснил один из зрителей.

“Когда уже “Тересполь” закроют, чтобы “торопуны” вроде тебя дома работу искали на заводе…” — возмущенно задался риторическим вопросом другой.

Ранее Телеграф рассказал, что на границе Беларуси с Польшей 5 марта образовалась очередь в несколько сотен легковых автомобилей, не считая автобусов. Об этом сообщили очевидцы, которые и рассказали, как хитроумные граждане зарабатывают на этой ситуации.

$80 за 100 позиций. Очевидцы на границе с Польшей рассказали, как белорусы торгуют местами в очереди