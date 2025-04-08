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Опубликовано: 08.04.2025 14:14 , Обновлено: 08.04.2025

Сколько ещё должно быть смертей? Сколько человек должно попасть на больничную койку?» — с таким эмоциональным вопросом белорусская автомобилистка обратилась в TikTok к «лицам, принимающим решения», связывая, по её мнению, «ужасающую» статистику ДТП с «нелепым» пунктом ПДД, разрешившим велосипедистам и пользователям средств персональной мобильности (СПМ) не спешиваться на пешеходных переходах. Видеообращение набрало популярность и спровоцировало шквал комментариев с самыми разными предложениями по «улучшению» дорожной безопасности.

Автор ролика утверждает, что обстановка на дорогах стала критической, и винит в этом именно разрешение не спешиваться. Признавая, что с виновных водителей ответственность снимать нельзя, она тем не менее настаивает, что пересмотр этого пункта правил «спасёт жизнь и здоровье многим людям».

Что говорят ПДД на самом деле?

Стоит напомнить, что изменения в ПДД, вступившие в силу в октябре 2022 года, действительно разрешили велосипедистам и пользователям СПМ пересекать проезжую часть, не спешиваясь.

Однако пункт 151 (и аналогичный для СПМ) содержит важное уточнение, которое часто игнорируется. При подъезде к пересечению велосипедист (и пользователь СПМ) обязан заблаговременно снизить скорость, убедиться, что выезд безопасен, и пересекать дорогу со скоростью идущего шагом пешехода. То есть «пролетать» переход на полной скорости правила не разрешают.

Что говорят люди в комментариях?

Обращение вызвало предсказуемо бурную и полярную реакцию, отразив весь спектр мнений и взаимных претензий участников дорожного движения:

Непоколебимые велосипедисты : «Я как велосипедист заявляю: не спешивался, не спешиваюсь и не буду спешиваться». Им тут же возразили : «Не хочешь — заставят! Иначе будешь в инвалидной коляске».

Сторонники «все дело в водителях» : «А давайте понизим допустимую скорость для автомобиля до 40 км/ч»

«Ограничить скорость движения автомобилей до 30 км/ч и запретить проезжать пешеходные переходы без остановки»

«Соблюдайте правила, водители. И будет всё хорошо»

«Закон хороший. У водителя всегда виноват пешеход и велосипед»

«А может, с себя начать? Подъезжать к пешеходному со скоростью хотя бы 20 км/ч всем влом»

«В автошколе нужно было учиться хорошо»

«Водители возомнили себя богами». Те, кто видит проблему ещё шире:

«Всем велосипедистам и самокатчикам ввести водительское удостоверение»

«Проблема с вело/СПМ не в пункте ПДД, а в том, что ПДД у нас в принципе мало кто соблюдает». Отвлекающиеся на другое :

«А ещё наказывать за разговор по телефону на пешеходном переходе»

«А так же за мобильный телефон!». Реалисты : «Да хоть до 20 км/ч для авто снизить. Велосипедисты вылетают в бок машины. При чём тут скорость?». Ищущие гармонию : «Законопослушные велосипедисты, точно так же как и водители, хотят комфортно себя чувствовать на улицах города».

Ранее журналисты Telegraf.news показывали видео ГУВД Мингорисполкома, на котором видно, как велосипедист на полной скорости въезжает под колеса авто на пешеходном переходе.

«Что в голове у человека?» — Милиция показала видео, как минчанин попал под колеса машины. У зрителей возникли вопросы