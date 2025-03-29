"Что в голове у человека?" - Милиция показала видео, как минчанин попал под колеса машины. У зрителей возникли вопросы

🎥 Видео

Опубликовано: 29.03.2025 11:05 , Обновлено: 29.03.2025

В TikTok-канале ведущей передачи ЧП на гостелеканале "НТВ-Беларусь" появилось видео ГУВД Мингорисполкома, на котором видно, как велосипедист на полной скорости въезжает под колеса авто на пешеходном переходе.

Однако большинство зрителей встало на сторону водителя авто. “Виноват велосипедист 100%”, - написал один из подписчиков и получил более 9000 лайков.

“Реально специально въехал! Ехал по правому краю пешехода почему-то? А значит велосипедист машину видел?” - поделился догадками ещё один из зрителей.

“Оправдывать в этом видео велосипедиста могут только люди которые никогда не ездили на машине. Тут явно видно машина уже заехала на пешеход и потом на скорости вылетел велик. Очевидно что машина не могла [среагировать]”, - написал ещё один.

“Обнаглели велосипедисты и пешеходы. Прежде чем выйти на дорогу, нужно убедиться, что тебя пропускают. Пешеходы с телефоном шпарят и несмотря и кричат - водитель обязан. Когда их штрафовать начнут”, - возмутился зритель.

Впрочем, были и такие, что обвинили водителя в невнимательности.

“Что в голове?”

Также в комментариях задались вопросом, зачем в ПДД внесли изменения, которые позволили велосипедистам не спешиваться перед пешеходным переходом.

“Что в голове у человека который придумывал правило не спешиватся на пешеход?!?!?” - возмутился пользователь TikTok.

[inf]Согласно статье 150 ПДД РБ,“При пересечении проезжей части дороги велосипедист вправе не спешиваться”. Согласно действующей редакции ПДД, от велосипедиста лишь требуется пересекать проезжую часть «со скоростью идущего пешехода». Такое измените вступило в силу сравнительно недавно. Раньше велосипедистов обязывали слезать с велосипеда перед переходами. После введения нового правила участились случаи ДТП с участием велосипедистов на пешеходных переходах.[/inf]

Однако осенью 2024 года Госавтоинспекция сообщила, что подготовила изменения в Правила дорожного движения (ПДД) Беларуси. Как рассказал 10 сентября начальник Главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков, велосипедистам снова предложили спешиваться перед пересечением проезжей части.

В новой редакции, если она будет одобрена законодательными органами, будет предусмотрен лишь два случая, когда велосипедисту можно будет не спешиваться. Однако когда будут приняты правила ПДД, пока неизвестно. С момента обещания прошло полгода.