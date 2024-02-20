Volkswagen показал свой первый электрический универсал

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Опубликовано: 20.02.2024 18:27 , Обновлено: 20.02.2024

Новый ID.7 Tourer от Volkswagen – это «зеленая» альтернатива Volkswagen Passat Variant. У универсалов схожие габариты, вот только ID.7 проигрывает «Пассату» по объему багажника. Новинку ожидают в Европе с задним приводом, единственным электродвигателем мощностью 286 лошадиных сил и двумя батареями разной емкости на выбор, сообщил портал Motor1. И добавил, что позже могут появиться и полноприводные двухмоторные версии. Какие ожидания по цене?

ID.7 Tourer – не только первый электромобиль Volkswagen с кузовом универсал, но и первый, получивший обозначение Tourer, а не Variant. Дизайн у новинки такой же, как и у лифтбека ID.7, за исключением задней части: у универсала покатая линия крыши и широкие задние стойки с серебристыми вставками. На корме – единая линия заднего фонаря и эффектно подсвечивающаяся эмблема Volkswagen. Коэффициент аэродинамического сопротивления универсала составляет 0,24 против 0,25 у Passat и 0,23 у ID.7.

Оснащен универсал неплохо: уже в стандартной комплектации у него 19-дюймовые колесные диски, проекционный дисплей с дополненной реальностью и 15-дюймовый экран мультимедийной системой с искусственным интеллектом ChatGPT. Упоминаются дефлекторы вентиляции с электроприводом и кресла с функцией массажа, а опционально доступна и электрохромная панорамная крыша, интенсивность затемнения которой водитель может настроить по своему усмотрению.

У ID.7 Tourer – 285-сильный электромотор, установленный на задней оси. Емкость батареи может составлять 77 или 86 киловатт-часов, а запас хода в зависимости от этого равен 600 и 685 километрам соответственно. Мощность зарядного устройства постоянного тока – 175 и 200 киловатт.

Производство Volkswagen ID.7 Tourer организовано на заводе в немецком Эмдене, там же, где уже собирают лифтбек ID.7 и кроссовер ID.4.

Старт продаж намечен на лето. Цены пока не объявлены, но, по предположению портала, универсал может стоить несколько дороже лифтбека ID.7, который можно купить в Европе за 57 тысяч евро.

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