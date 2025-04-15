Военные дали список улиц, которые в мае дважды перекроют ради репетиции парада в Минске. Когда и как пустят общественный транспорт?
На время генеральных репетиций парада 9 Мая в Минске военные планируют перекрывать несколько центральных улиц и проспектов города. Всего таких репетиций будет две в первых числах мая, из-за чего в работу общественного транспорта пообещали внести изменения, а водителям рекомендовали заранее планировать маршруты, пролегающие через центр города, чтобы не угодить в пробку.
Сами генеральные репетиции парада в Минске назначены на 22:00 в пятницу, 2 мая, и вторник, 6 мая. Однако, как пояснил командир комендантского батальона Минской военной комендатуры Денис Бильман на марш колонны техники выйдут задолго до этого часа. Формировать колонны и выдвигаться в город, а следовательно - и перекрывать улицы, по которым пройдёт техника, начнут с 17:00, так что это точно повлияет на плотность городского трафика в эти дни.
Бильман перечислил следующие улицы, которые планируют перекрывать на время генрепетиций:
- улица Рогачевская,
- улица Основателей,
- улица Стариновская,
- проспект Независимости,
- проспект Победителей,
- проспект Машерова,
- улица Тимирязева.
Кроме того, на внешнем кольце МКАД на время прохождения колонны планируют ограничить движение по съезду на проспект Независимости в сторону проспекта Победителей.
При этом, как пояснила начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова, в эти дни решили сократить интервал движения общественного транспорта, а также продлить его работу - до 1:30, как в праздничные дни,
Подробную информацию пообещали разместить на сайте Минского городского исполнительного комитета, ближе к дням репетиций парада
Как будет ходить общественный транспорт?
Между тем, “Минсктранс” уже сообщил об основных изменения в работе общественного транспорта на время репетиций. Там сообщили, что движение для всех видов транспорта в дни генрепетиций по улицам Основателей и улицам Скорины будут полностью перекрывать уже с 04:50, из-за чего пришлось полностью отменить несколько рейсов автобусных маршрутов:
- №86 отправление от остановочного пункта “Руссиянова” в 05:19, от остановочного пункта “Сухорукие” 05:37;
- №155 отправление от остановочного пункта “ж/д ст. Озерище” в 06:01;
- №194с отправление от остановочного пункта “ст.м. Уручье” в 05:11.
Ещё несколько рейсов пришлось сократить:
- автобус №86 от остановочного пункта “Копище” в 05:20 и автобус №155 от ДС “Уручье-4” в 05:22 будут следовать только до остановочного пункта “Стариновская”.
Автобус №167, который отправляется от ДС “Уручье-2” в 05:27, решили пустить в объезд - по улице Руссиянова, проспекту Независимости, автодороге Н-9031, улице Тюленина и далее по маршруту.
Ранее Telegraf.news рассказал, что помощник министра обороны по идеологической работе в Вооружённых Силах генерал-майор Леонид Касинский заявил, что в честь 80-летия Великой Победы в Минске планируется “принципиально новое” празднование 9 Мая. Он назвал “замысел” парада “масштабным” и рассказал, что в этом году на нём будет представлено 24 расчёта и воздушных суда.
В Минобороны рассказали о «масштабном замысле» парада 9 Мая в Минске