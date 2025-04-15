Военные дали список улиц, которые в мае дважды перекроют ради репетиции парада в Минске. Когда и как пустят общественный транспорт?

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Опубликовано: 15.04.2025 08:43 , Обновлено: 15.04.2025

На время генеральных репетиций парада 9 Мая в Минске военные планируют перекрывать несколько центральных улиц и проспектов города. Всего таких репетиций будет две в первых числах мая, из-за чего в работу общественного транспорта пообещали внести изменения, а водителям рекомендовали заранее планировать маршруты, пролегающие через центр города, чтобы не угодить в пробку.

Сами генеральные репетиции парада в Минске назначены на 22:00 в пятницу, 2 мая, и вторник, 6 мая. Однако, как пояснил командир комендантского батальона Минской военной комендатуры Денис Бильман на марш колонны техники выйдут задолго до этого часа. Формировать колонны и выдвигаться в город, а следовательно - и перекрывать улицы, по которым пройдёт техника, начнут с 17:00, так что это точно повлияет на плотность городского трафика в эти дни.

Бильман перечислил следующие улицы, которые планируют перекрывать на время генрепетиций:

улица Рогачевская,

улица Основателей,

улица Стариновская,

проспект Независимости,

проспект Победителей,

проспект Машерова,

улица Тимирязева.

Кроме того, на внешнем кольце МКАД на время прохождения колонны планируют ограничить движение по съезду на проспект Независимости в сторону проспекта Победителей.

При этом, как пояснила начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова, в эти дни решили сократить интервал движения общественного транспорта, а также продлить его работу - до 1:30, как в праздничные дни,

Подробную информацию пообещали разместить на сайте Минского городского исполнительного комитета, ближе к дням репетиций парада

Как будет ходить общественный транспорт?

Между тем, “Минсктранс” уже сообщил об основных изменения в работе общественного транспорта на время репетиций. Там сообщили, что движение для всех видов транспорта в дни генрепетиций по улицам Основателей и улицам Скорины будут полностью перекрывать уже с 04:50, из-за чего пришлось полностью отменить несколько рейсов автобусных маршрутов:

№86 отправление от остановочного пункта “Руссиянова” в 05:19, от остановочного пункта “Сухорукие” 05:37;

№155 отправление от остановочного пункта “ж/д ст. Озерище” в 06:01;

№194с отправление от остановочного пункта “ст.м. Уручье” в 05:11.

Ещё несколько рейсов пришлось сократить:

автобус №86 от остановочного пункта “Копище” в 05:20 и автобус №155 от ДС “Уручье-4” в 05:22 будут следовать только до остановочного пункта “Стариновская”.

Автобус №167, который отправляется от ДС “Уручье-2” в 05:27, решили пустить в объезд - по улице Руссиянова, проспекту Независимости, автодороге Н-9031, улице Тюленина и далее по маршруту.

Ранее Telegraf.news рассказал, что помощник министра обороны по идеологической работе в Вооружённых Силах генерал-майор Леонид Касинский заявил, что в честь 80-летия Великой Победы в Минске планируется “принципиально новое” празднование 9 Мая. Он назвал “замысел” парада “масштабным” и рассказал, что в этом году на нём будет представлено 24 расчёта и воздушных суда.

В Минобороны рассказали о «масштабном замысле» парада 9 Мая в Минске