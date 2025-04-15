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Военные дали список улиц, которые в мае дважды перекроют ради репетиции парада в Минске. Когда и как пустят общественный транспорт?

Военные дали список улиц, которые в мае дважды перекроют ради репетиции парада в Минске. Когда и как пустят общественный транспорт?
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На время генеральных репетиций парада 9 Мая в Минске военные планируют перекрывать несколько центральных улиц и проспектов города. Всего таких репетиций будет две в первых числах мая, из-за чего в работу общественного транспорта пообещали внести изменения, а водителям рекомендовали заранее планировать маршруты, пролегающие через центр города, чтобы не угодить в пробку.

Сами генеральные репетиции парада в Минске назначены на 22:00 в пятницу, 2 мая, и вторник, 6 мая. Однако, как пояснил командир комендантского батальона Минской военной комендатуры Денис Бильман на марш колонны техники выйдут задолго до этого часа. Формировать колонны и выдвигаться в город, а следовательно - и перекрывать улицы, по которым пройдёт техника, начнут с 17:00, так что это точно повлияет на плотность городского трафика в эти дни.

Бильман перечислил следующие улицы, которые планируют перекрывать на время генрепетиций:

  • улица Рогачевская,
  • улица Основателей,
  • улица Стариновская,
  • проспект Независимости,
  • проспект Победителей,
  • проспект Машерова,
  • улица Тимирязева.

Кроме того, на внешнем кольце МКАД на время прохождения колонны планируют ограничить движение по съезду на проспект Независимости в сторону проспекта Победителей.

При этом, как пояснила начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова, в эти дни решили сократить интервал движения общественного транспорта, а также продлить его работу - до 1:30, как в праздничные дни,

Подробную информацию пообещали разместить на сайте Минского городского исполнительного комитета, ближе к дням репетиций парада

Как будет ходить общественный транспорт?

Между тем, “Минсктранс” уже сообщил об основных изменения в работе общественного транспорта на время репетиций. Там сообщили, что движение для всех видов транспорта в дни генрепетиций по улицам Основателей и улицам Скорины будут полностью перекрывать уже с 04:50, из-за чего пришлось полностью отменить несколько рейсов автобусных маршрутов:

  • №86 отправление от остановочного пункта “Руссиянова” в 05:19, от остановочного пункта “Сухорукие” 05:37;
  • №155 отправление от остановочного пункта “ж/д ст. Озерище” в 06:01;
  • №194с отправление от остановочного пункта “ст.м. Уручье” в 05:11.

Ещё несколько рейсов пришлось сократить:

  • автобус №86 от остановочного пункта “Копище” в 05:20 и автобус №155 от ДС “Уручье-4” в 05:22 будут следовать только до остановочного пункта “Стариновская”.

Автобус №167, который отправляется от ДС “Уручье-2” в 05:27, решили пустить в объезд - по улице Руссиянова, проспекту Независимости, автодороге Н-9031, улице Тюленина и далее по маршруту.

Ранее Telegraf.news рассказал, что помощник министра обороны по идеологической работе в Вооружённых Силах генерал-майор Леонид Касинский заявил, что в честь 80-летия Великой Победы в Минске планируется “принципиально новое” празднование 9 Мая. Он назвал “замысел” парада “масштабным” и рассказал, что в этом году на нём будет представлено 24 расчёта и воздушных суда.

В Минобороны рассказали о «масштабном замысле» парада 9 Мая в Минске

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