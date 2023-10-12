Водителям в Беларуси решили разрешить не возмещать вред здоровью, причиненный при ДТП?

Опубликовано: 12.10.2023 09:11 , Обновлено: 12.10.2023

В числе законопроектов, вынесенных на рассмотрение Палаты представителей в рамках работы десятой сессии белорусского парламента, оказался документ, предусматривающий усиление ответственности водителей и пешеходов в так называемых ситуациях "без вины виноватый". Подробнее о предложенных нововведениях 11 октября рассказала Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству.

По словам Любецкой, на рассмотрение депутатов вынесено предложение отменить действующий запрет на отказ в возмещении вреда жизни и здоровью, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.

“Не всегда получалось, что такие подходы справедливы, когда тому содействовала грубая неосторожность потерпевшего и полное отсутствие вины лица управлявшего транспортным средством. Сегодня такой запрет исключается”, - процитировала Любецкую пресс-служба Палаты представителей.

Когда именно будет официально отменен запрет и в каком документе прописано это положение, представительница белорусского парламента не сообщила.

О чём речь?

Вероятнее всего, речь идет о ситуациях, когда водителя привлекают к ответственности за ДТП с нетрезвым пешеходом или другим участником, грубо нарушившим правила дорожного движения. В случаях, когда в результате такой аварии человек, фактические спровоцировавший её, получает серьёзные травмы или вовсе погибает, водителю по закону нередко приходится возмещать ущерб здоровью или жизни (а порой и дополнительно выплачивать компенсацию морального вреда пострадавшему или его родным. От компенсаций, суммы которых могут исчислять десятками тысяч рублей, в таких случаях порой не спасает даже признание факта невиновности водителя и постановление суда о том, что тот “не имел возможности предотвратить ДТП”.

Дело в том, что согласно действующему в Беларуси Гражданскому кодексу водитель, как владелец “источника повышенной опасности”, обязан выплачивать компенсацию морального вреда “независимо от вины причинителя вреда, если вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности” (часть 1 статьи 969 Гражданского кодекса).

Отметим, что пьяных пешеходов (равно как и велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности) в Беларуси регулярно “отлавливают” сотрудники ГАИ в рамках специальных рейдовых мероприятий.

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[info_b]Согласно ст. 18.20 КоАП Республики Беларусь, нарушение правил дорожного движения (например, выход на проезжую часть в неположенном месте) пьяному пешеходу грозит штраф от 3 до 5 базовых величин (от 111 до 185 рублей сегодня), а если это приведет к ДТП - до 8 базовых (296 рублей). В случае оставления места ДТП или причинения потерпевшему легкого телесного повреждения максимальный размер штрафа вырастет до 20 базовых величин (74 рублей).[/info_b]