От 3700 до 7400 рублей. ГАИ объявила охоту на грубых нарушителей. На каких дорогах Беларуси скрытно и "по обмену"?

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Опубликовано: 30.09.2023 18:06 , Обновлено: 30.09.2023

ГАИ по всей Беларуси устроила на выходных традиционные рейды. Но в некоторых областях это, кажется, больше похоже на охоту на особо крупную рыбу. Что ждать белорусам в разных областях?

В Витебской области ГАИ пообещала мероприятия по ловле тех участников дорожного движения, кто допускает крупные и грубые нарушения ПДД.

Сотрудники ГАИ также объявили “отработку” основных автодорог по предупреждению нарушений ПДД, в том числе связанных с выездом на полосу встречного движения и превышением скоростных режимов.

Там напомнили белорусам о запрете на езду в нетрезвом виде, где мера административного взыскания зависит от концентрации спирта в крови или его паров в выдыхаемом воздухе.

ГАИ Витебской области показала, как выглядят рейды на "грубых нарушителей"

“До 0,8 промилле - 100 базовых величин (3700 рублей) с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет. Свыше 0,8 промилле - 200 базовых величин (7400 рублей) с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет”, - напомнили в ГАИ Витебской области.

А за повторное и больше нарушение белорусам грозит уголовная ответственность с конфискацией транспортного средства вне зависимости от его принадлежности и ограничения свободы на срок до 2 лет.

“Что касается пешеходов, велосипедистов и лиц, управляющих средствами персональной мобильности, то сотрудники ГАИ будут обращать внимание на их физическое состояние, а также на соблюдение требований ПДД и наличие световозвращателей в темное время суток”, - пообещали в ГАИ.

Будет усиленный контроль 29 и 30 сентября на границе Минской и Гродненской областей. Причем “мероприятия” там запланировала Госавтоинспекция Минской области. Причем в том числе и с помощью скрытого наблюдения. Как обычно, там пообещали “отрабатывать” аварийно-опасные участки автодорог, населенных пунктов, а также места концентрации ДТП.

Кстати, “обмен экипажами” дорожно-патрульной службы ГАИ пообещали на выходных и в граничащих с Минской областью районах Витебской области. В ГАИ не пояснили зачем пошли на такой шаг, видимо, из-за очевидности ответа.

Напомним, что в пятницу стало известно, что ГАИ Беларуси объявила по всему стране “День безопасности”, который будет длиться трое суток. Какие “мероприятия” пообещали?

ГАИ Беларуси объявила одним «днём безопасности» пятницу и выходные