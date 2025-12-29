Водителям электричек в Беларуси разрешили заряжать авто на «чужих» станциях

Опубликовано: 29.12.2025 14:14 , Обновлено: 29.12.2025

Водителям электромобилей в Беларуси облегчили жизнь и разрешили заряжать авто на «чужих» зарядных станциях. Для этого две сети - Evika! и BatteryFly - запустили своеобразный роуминг между своими сетями.

В компании BatteryFly объяснили, как будет работать их роуминг. Его суть в том, что подключиться к станции оператора-партнёра теперь можно будет прямо из своего приложения. Тарифы на зарядку будут действовать те, что установил оператор и, как всегда, будут зависеть от мощности самой станции и времени суток, но зато владельцу авто не придётся пополнять кошелёк в другой системе, передалпортал abw.by.

По задумке операторов, такой “зарядный роуминг” должен владельцам “электричек” в Беларуси большую свободу действий и не чувствовать себя “привязанным” к зарядным станциям конкретной платформы.

“Владельцы электрокаров не должны задумываться, чья станция находится рядом с ними. Им надо лишь подъехать, подключиться и зарядиться, а все остальное мы способны решить между собой. Это делает рынок более зрелым и клиентоориентированным”, – выразили надежду на повышение лояльности автомобилистов в компании Evika!

В компании BatteryFly, в свою очередь, не исключили, что в будущем к их “роумингу” подключатся и другие компании. По их словам, они “открыты для других партнёров”.

Напомним, с 1 января 2026 года водителей электричек в Беларуси лишили одной льготы на дорогах, которой те могли пользоваться ежедневно. Речь о праве на бесплатную парковку. До сих пор владельцев электричек освобождали от платы за парковку, теперь их уравняли с авто с двигателем внутреннего сгорания.

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