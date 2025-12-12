Лукашенко лишил электромобили одной льготы. А какие продлил ещё на 3 года?

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Опубликовано: 12.12.2025 08:20 , Обновлено: 12.12.2025

Льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) и инвестиционному вычету, на которые сегодня могут рассчитывать покупатели электромобилей в Беларуси, будут действовать ещё как минимум три года. Соответствующий указ 11 декабря подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Одновременно с этим водителей электричек лишили одной льготы на дорогах, которой те могли пользоваться ежедневно.

Речь о праве на бесплатную парковку. До сих пор владельцев электричек освобождали от платы за парковку, теперь их уравняли с авто с двигателем внутреннего сгорания. Платить за парковку придётся с 1 января 2026 года, когда указ Президента официально вступит в силу в полном объёме.

Что же до инвестиционного вычета, на который могу рассчитывать юридические лица, занимающиеся продажей электричек, его в Беларуси продлили до 31 декабря 2028 года.

Согласно тексту Указа № 428, выложенного на сайте Администрации Президента, при ввозе электричек в страну самими физлицами нулевая ставка НДС с 1 января 2026 года по-прежнему будет применяться к транспортным средствам не старше 5 лет с электрическим двигателем. При этом на гибриды эта льгота распространяться не будет.

С целью развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Беларуси власти страны также продлили действующие преференции по установке и обслуживанию зарядных станций, причём на неограниченный срок.

Более того, указом Президента в Беларуси вводит второй государственный оператор сети зарядных станций для электричек. На ряду с “Белоруснефтью”, которая отвечает за строительство медленных, быстрых и супербыстрых зарядок, заниматься этим будет ещё и РУП “Белтелеком”. Правда, его сфера деятельности будет ограничиваться только медленными зарядными станциями - мощностью до 44 кВт.

Застройщикам дополнительно предоставили право передавать свои зарядные станции и объекты электрических сетей государственным операторам для последующей эксплуатации - на безвозмездной основе.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в октябре этого года белорусские страховщики выступили с предложением, которое точно не обрадует владельцев электромобилей. Если их инициативу поддержат законодатели, из перечня страховых случаев могут исключить один важный и очень дорогостоящий в ремонте компонент машины.

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