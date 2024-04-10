В ГАИ назвали дату, когда россиянам разрешат менять водительские права на белорусские без экзаменов

Опубликовано: 10.04.2024 18:11 , Обновлено: 10.04.2024

В Беларуси станет возможным поменять российские водительские права на белорусские без сдачи экзаменов. Об этом заявили на заседании комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту 9 апреля.

Как рассказали в Госавтоинспекции, граждане России смогут заменить российские права на белорусские без экзаменов уже с 6 июля 2024 года, когда в силу вступят поправки в законодательство.

“Данный шаг очень хорошо ложится в русло сближения законодательств Беларуси и России во всех сферах. Примечательно, что тем, у кого пока что нет вообще никаких водительских прав, получить их в России в целом станет легче”, — сказал начальник отдела регистрации транспортных средств и экзаменационной деятельности Главного управления ГАИ Александр Шмаенков изданию “Мінская праўда”.

Новые поправки отменили теоретический экзамен. Сдача практического экзамена при обмене прав не требовалась и ранее.

Ранее Telegraf.news писал о том, что президент России Владимир Путин 2 ноября подписал закон о взаимном признании штрафов между Россией и Беларусью.

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